Megvannak az alkotmánybíró-választás első nevei

Eduard Adamčík képviselő (Híd) ismételten Zuzana Pitoňáková ügyvédet, az Alkotmánybíróság tanácsadóját jelölte. Mindezt Róbert Madej (Smer-SD), az alkotmányjogi bizottság elnöke erősítette meg a TASR-nek.

Daniela Švecovát, a Legfelsőbb Bíróság elnökét Vladimír Hiadlovksý, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem rektora jelöli. „Meggyőződésem, hogy minden erkölcsi és szakmai feltételt teljesít ahhoz, hogy alkotmánybíró lehessen" – árulta el a TASR-nek Hiadlovský, aki az előző választásokon is jelölte Švecovát.

Švecová nem zárta ki, hogy újra indulni fog a választásokon. „Ha ismét jelölnek, a legutóbb történtek tükrében alaposan megfontolom, hogy elfogadjam-e a felkérést" – mondta.

Mária Patakyová ombudsman is jelöl két személyt, akiknek a nevét kedden tervezi bejelenteni. Patakyová az előző választásokra négy személyt jelölt. „A szám azért változott, mert voltak jelöltek, akik különböző okokból nem kívántak újra indulni az alkotmánybírói posztért" – nyilatkozta a TASR-nek Michaela Pavelková, az ombudsmani iroda kommunikációs osztályának munkatársa.

Patakyová jelezte, hogy csakúgy, mint az előző választásoknál, most is meg szeretne szólítani civil szervezeteket is.

Robert Fico volt miniszterelnök (Smer-SD) és Peter Kresák parlamenti képviselő (Híd) már jelezték, hogy nem indulnak a következő választásokon.

A jelöléseket március 5-ig, délután négy óráig lehet leadni. Az alkotmányjogi bizottság ezután meghallgatja a jelölteket. Erre március 21. és 23. között kerülhet sor, attól függően, hogy mennyi jelöltet kell meghallgatniuk.

A jelöltek közül a képviselők a parlament március 26-i ülésén kiválasztanak 18-at. Közülük aztán Andrej Kiska államfő kilencet nevez ki, azoknak az alkotmánybíróknak a helyére, akiknek február 16-án lejárt a megbízatási ideje.



(TASR)