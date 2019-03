SZÍNHÁZI LÁBJEGYZET 70. – a Komáromi Jókai Színház internetes műsora

A Komáromi Jókai Színház néhány művésze nyilatkozik az elmúlt évek zenés darabjaival kapcsolatos érzéseiről, tapasztalatairól, s szóba jön néhány kulisszatitok is. A társulat nem rég kezdte el színpadra állítani a Kabaré című musicalt, melyet április elején mutat be a színház, a műsor nézői a próbafolyamat kezdő fázisaiba is bepillantást nyerhetnek.

A videót Majorfalvi Bálint készítette.

