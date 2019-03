Merkel kerüli Orbánt, aki nem jó kampányarc

Napok óta sokakat foglalkoztat, kizárják-e a Fideszt az Európai Néppártból , most az egyik befolyásos brüsszeli lap is előhúzta a témát.

A Politico európai kiadása is hosszú cikkben foglalkozik ezzel a témával: a fókuszban Orbán Viktor és Angela Merkel, valamint a két ország kapcsolata. Megemlítik, a CDU, de még inkább a bajor testvérpárt, a CSU sokáig kiállt Orbán Viktor és politikája mellett, de a német politikában bekövetkező generációváltással változóban a viszony.

A németek több magyar belpolitikai húzás elborzasztotta, ilyen volt például a CEU elűzése. A V4-ekről is ír a Politico, amiről Orbán többször is azt állította, ő képviseli az érdekeit, azonban több olyan mozzanat is volt a közelmúltban, ami nem jött be a partneri országok vezetőinek. Egy munkaebéden például Orbán arról kezdett beszélni, hogy Soros György áll a szerbiai tüntetések mögött, amire csak kínos csend volt a válasz.

A brüsszeli lap megemlíti, Orbán Viktorék megpróbáltak egy találkozót leszervezni Angela Merkellel az osztrák határhoz, hogy közösen emlékezzenek a vasfüggöny leomlásának 30. évfordulójára, de a németek visszautasították a közeledést. Valószínűleg azért, mert nem akartak Orbánnal mutatkozni az EP-választás előtt.

hvg.hu