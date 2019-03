Holnap letelik a határidő, és alig akar valaki alktománybíró lenni

A következő fordulóba a TASR információi szerint péntekig mindössze 11-en jelentkeztek be. Az előző körben 40 jelölt volt, közülük ketten léptek időközben vissza, köztük Robert Fico.

Az alkotmánybíró-választás körüli hercehurca sokakat elriaszthatott a következő fordulóban való részvételtől. Legalábbis erre enged következtetni az, hogy ilyen alacsony a következő kör jelöltjeinek eddigi száma.

Azok közül, akik az első körben is jelöltek voltak, minden bizonnyal ott van most is Ľuboš Szigeti, Marek Tomašovič, Michal Truban, Libor Duľa és Radovan Hrádek, a parlament alkotmányjogi bizottsága emellett péntekig megkapta Daniela Švecová, Ladislav Duditš, Peter Molnár, Robert Šorl, Martin Vernarský és Zuzana Pitoňáková jelentkezését.

A jelentkezés leadásának határideje kedd 16.00. Azt követően ismét sor került a parlament alkotmányjogi bizottságában történ meghallgatásra, március 21. és 23. között, attól függően, mennyi jelölt lesz. A jelöltekről való szavazásra pedig a március 6-án kezdődő ülésszak során kerül sor. A képviselőknek továbbra is 18 jelöltet kellene megválasztaniuk, akik közül a köztársasági elnök 9-et kinevez.

(TASR)