Kínával csináltatna mesterséges esőket Dél-Korea, hogy megtisztítsa a szennyezett levegőt

Mun Dzse In dél-koreai elnök kormányának szerdai tanácskozásán arról beszélt, hogy Kína Dél-Koreánál sokkal fejlettebb esőelőidéző technológiákkal rendelkezik. Reményét fejezte ki, hogy Peking segítségével mesterséges csapadékot tudnak majd létrehozni a két ország közötti vizek felett, ami enyhíthetné a légszennyezettséget - számolt be Mun szóvivője.

Januárban kudarcba fulladt a dél-koreai meteorológiai ügynökség arra irányuló kísérlete, hogy mesterséges esőt idézzenek elő.

Mun Dzse In szerint a kínai felet is segíthetné, ha közösen mesterséges csapadékot idéznének elő a Sárga-tenger felett, mivel Peking szerint a dél-koreai szálló por például Sanghajt is érinti. Az államfő arra is javaslatot tett, hogy Kína és Dél-Korea dolgozzon ki közös légszennyezettségi riasztórendszert.

Szöul hosszú ideje küzd azzal, hogy csökkentse a levegő szennyezettségét. Szakértők szerint az erős szmogot Kína erőteljes ipari tevékenysége, illetve a dél-koreai gépkocsik károsanyag-kibocsátása okozza. Az utóbbi héten a szálló por koncentrációja olyan magas volt Dél-Koreában, hogy az emberek maszkban közlekedtek a sűrű szürkeségben. Szerda délután Szöulban a szálló por koncentrációja köbméterenként 136 mikrogramm volt, miközben a hatóságok beosztása szerint a 75 mikrogramm feletti érték "nagyon rossznak" tekinthető.

Törvényhozók arra szólították fel Munt, hogy nyilvánítsa nemzeti katasztrófává a nagyfokú légszennyezettséget. Kormányzó és ellenzéki pártok vésztanácskozást tartottak az ügyben, és megállapodtak arról, hogy sürgősen törvényeket fogadnak el a megoldás érdekében.

Az államfő utasítást adott arra, hogy gyorsítsák fel a régi - több mint 30 éve üzemelő - széntüzelésű erőművek felszámolását.

(MTI)