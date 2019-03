Zsákutcában érzik magukat a szlovák iskoláért harcoló nagyszarvai szülők, a polgármester szerint azonban már van megoldás

A BKZ polgári társulás csütörtökön Pozsonyban tartott sajtótájékoztatót. A társulást megalapító szülők már több mint egy éve azért harcolnak, hogy szlovák tanítási nyelvű alapiskola nyíljon Nagyszarván. A helyi szlovák anyanyelvű diákok jelenleg a bősi iskolakörzethez tartoznak.

A sajtótájékoztatón a szülők arra panaszkodtak, hogy a decemberi törvénymódosítás ellenére sincs előrelépés a szlovák tannyelvű alapiskola létesítésével kapcsolatban, elmondásuk szerint zsákutcában érzik magukat, mert az ígéretekkel ellentétben sem az érintett települések önkormányzatai, valamint a járási és a megyei hivatal sem kommunikál velük, holott a 2019/2020-as tanévre vonatkozó beíratás dátuma vészesen közeledik.

Hangsúlyozta, nemcsak a Nagyszarván élő szlovák anyanyelvű gyerekek miatt érzik szükségesnek az intézmény létesítését: a környező településekkel együtt összesen 14 kiselsősről tudnak, akiket szlovák alapiskolába íratnának.

A kialakult helyzettel kapcsolatban megkérdeztük Nagyszarva polgármesterét, László Zoltánt. „Tekintsünk el attól, hogy szlovák vagy más tannyelvű iskolát szeretnének a szülők, és nézzük a dolgot olyan oldalról, hogy községünkből három gyermekről van szó, akiket ez érintene a következő tanévben. Ilyen esetben egyetlen község sem lenne képes a saját lakosai számára egy ekkora terjedelmű invesztíciót vállalni azzal a reménnyel, hogy az iskola önfenntartóvá válik” – hangsúlyozta a polgármester.

A BKZ képviselői a sajtótájékoztatón elmondták, az elmúlt időszakban több hivatalhoz és közjogi méltósághoz fordultak az ügy érdekében. A nagyszombati járási hivatalban arról tájékoztatták őket, hogy folyamatban vannak az egyeztetések az érintett községekkel. Peter Pellegrini szeptemberben személyesen is ellátogatott Nagyszarvára, ahol akkor arról biztosította az érintett szülőket, hogy bár az aktuális tanévben nem nyitnak szlovák osztályokat a helyi alapiskolában, a közoktatási törvény módosítása azonban megváltoztatja a feltételeket a következő tanévre vonatkozóan.

2018 decemberében a parlament el is fogadta a közoktatási törvény módosításáról szóló javaslatot, és ezzel összhangban módosult az oktatásügyi államigazgatásról és iskolai önkormányzatokról szóló törvény is.

A módosított törvény megszabja, hogy milyen feltételek mellett egyezhet meg több község közös iskolai körzet létrehozásában egy adott iskola vonzáskörzetében. A szempontok közt szerepel az iskola elérhetősége, kapacitása, az ingatlan alkalmassága oktatási célokra, valamint jelen van a szülők óhaja is a nemzetiségi, illetve államnyelven való oktatásra. Az önkormányzatok tehát kialakíthatnak közös iskolai körzeteket, ebben a törvény szabad kezet biztosít a számukra. Ha azonban az a községek nem tudnak megállapodni az iskolai körzet kialakításáról, akkor a járási hivatal jogosult arra, hogy döntsön a kérdésben. A törvény nem rendelkezik arról, hogy milyen létszámmal lehet osztályt nyitni.

A nagyszarvai szülők azonban hangsúlyozzák, a törvény egyelőre nem működik a gyakorlatban, azt pedig elfogadhatatlannak tartják, hogy a kisiskolások több mint 30 kilométert utazzanak a bősi szlovák alapiskolába.

A szülők szerint a legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a nagyszarvai alapiskola épületén belül létesülne szlovák tannyelvű alsó tagozatú alapiskola. Azzal érveltek, hogy a helyi magyar tannyelvű alapiskola épülete egyébként sincs teljes egészében kihasználva. További lehetséges megoldásként említették a nagyszarvai befogadótábor épületét, amely ugyancsak nincs kihasználva, az iskola létesítéséhez viszont itt alkalmasak lennének a feltételek. Harmadik megoldásként egy új iskola építését említették, ezzel kapcsolatban azonban megjegyezték, sem anyagi, sem időbeli szempontból nem lenne előnyös, továbbá megfelelő telket sem lenne egyszerű találni erre a célra.

A nagyszarvai önkormányzat február 21-i ülésén határozati döntés született azzal kapcsolatban, hogy szeptembertől a nagyszarvai szlovák anyanyelvű diákok a légi iskolakörzethez fognak tartozni.

„A törvény kimondja, hogy ha a község nem alapít nemzetiségi iskolát, megegyezhet más községekkel az iskolakörzetet illetően. Jelen esetben Nagyszarva Léggel egyezett meg, a februári testületi ülésen pedig határozat is született ezzel kapcsolatban, amelyen a szlovák szülők is jelen voltak. Ezért is csodálkozom azon, hogy azt mondják, semmi előrelépés nem történt az ügyben, és úgy tesznek, mintha semmiről nem tudnának” – hangsúlyozta László Zoltán.