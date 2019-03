Čaputová Dunaszerdahelyen: „A többség kötelessége bármilyen kisebbség kedvében járni”

Dunaszerdahelyre érkezésekor kíváncsiak voltunk, vajon tényleg megoldja-e azt a házi feladatot, amit tulajdonképpen mi adtunk fel neki a héten vele készített interjúnk során. Ugyan mi nem hallottuk, hogy „jó napot“-tal üdvözölte volna a nagyérdeműt, de épp nem ott álltunk, ahonnan érkezett, egy gyors körbekérdezés után viszont akadtak, akik jelezték, hogy ez megtörtént.

A kisebbségeket érintő témáktól egyébként sem zárkózott el, a beszélgetést vezető Lelkes Kata például kérdezte őt a nyelvhasználati jogokról, az oktatásról és a nemzetiségi kultúráról is. Noha a téma mélységeibe nem mentek bele, azt azért Čaputová elismételte, hogy a „sokféleség gazdagít“, legyen szó bármilyen kisebbségről.

„Ebben a teremben is különböző nézetekkel, nemzetiséggel, akár vallással rendelkezők vannak, és amíg összeköt bennünket az, hogy emberségesek vagyunk, fontosnak tartjuk az együttérzést és igazságos országot szeretnénk, addig egységben vagyunk. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy fogjunk össze egy jobb Szlovákiáért, és ne arra összpontosítsunk, ami minket különválaszt. Fontos tisztelni a különbségeket, a nemzeti kisebbségek jogait. A többség kötelessége bármilyen kisebbség kedvében járni”

– fogalmazott.

Emlékeiből előhalászta a 90-es éveket, amikor szavai szerint még nagyon erős téma volt a magyar kártya és a belföldi konfliktusok. „Paradox módon némely észak-szlovákiai járásoknak álltak a legnagyobb konfliktusban a déli kisebbséggel. Annak örülök, hogy ez már mögöttünk van” – jegyezte meg.

Egy későbbi, a közönségből elhangzó kérdés kapcsán még visszatértek a témához, és ugyan elismerte, hogy szüksége lesz egy szakemberre, aki ráirányítja figyelmét többek között a magyar kisebbség felől érkező hangokra, ugyanakkor „nyitottságot, hallgató füleket, a szükségletek figyelembe vételét és a különbözőség támogatását” ígérte.

A téma, ahonnan a magyar nemzetiség ügyeihez érkeztek, épp egy másik kisebbséget érintettek, mégpedig az azonos neműeket. Amikor ugyanis Čaputovát bírálják kritikusai, rendre azt hozzák fel ellene, hogy támogatja a gyermekek azonos neműek általi örökbefogadását.

Mint fogalmazott, maga is észleli ennek a témának az érzékeny mivoltát, éppen ezért úgy tartja, az ilyen ügyek társadalmi konszenzust követelnek.

Emlékeztetett, hogy ő maga is azt preferálja, hogy egy gyermek a biológiai apjával és anyjával éljen ugyanakkor kitart a nézete mellett, hogy „amennyiben annak a gyereknek intézetben kellene felnőnie, akkor jobb lenne neki, ha egymást szerető emberek közé kerülne, még ha ők azonos neműek is”

Hasonló támadófelület esetében az abortusz kérdése, amivel kapcsolatban szintén támadják kritikusai. Az általában támadott nyilatkozata, hogy

egy ilyen szélsőséges dilemma esetén amellett áll, hogy a női felelősség döntsön, ne pedig egy jogi norma, amely egyébként sem képes figyelembe venni minden egyéni szituációt, ami felmerülhet.

Emlékeztetett, hogy még sosem került abba a helyzetbe, hogy döntenie kellett volna, megtartja-e születendő gyermekét vagy elveteti, ugyanakkor véleménye szerint bízni kellene a nők felelősségtudatában, és abban, hogy tisztában vannak a döntésük következményeivel is. Hozzátette, inkább a prevencióra és a támogató környezet kialakítására kellene törekedni, melyben egy nő felelős és jó döntést hozhat.

Szóba került a környezetvédelem is, amit egyik prioritásának tart. „A környezetünk védelme determinálja, mennyire egészséges és hosszú életet élünk. Ez a téma fokozatosan a peremre került, pedig prioritásnak kellene lennie” – húzta alá. Szlovákiát úgy is képzeli el 5-10 év múlva, mint amely „környezetvédelmi szempontból is érzékeny minden élőlénnyel szemben”.

Úgy véli, mindez nem egy ember projektje kell legyen, hanem közösen kell előrelépni, és megtalálni a módját, hogy bevonják az embereket ennek megvalósításába.

A sok-sok személyeskedő támadás kapcsán közölte, azért is indult az elnökségért, hogy pozitív irányba változzon a politikán belüli kommunikáció.

„A politika tele van személyes támadásokkal, ezt a kampányom során is érzékelem. Igyekszem ezekre tárgyilagosan válaszolni és nem visszaadni. Nagyon fontos, hogy ne ezt tegyük. Ez néha nehéz, de ami segít, mikor brutális és érzéketlen módon támadnak, az csak az együttérzés. Nem hiszem, hogy az, aki boldog, ennyire embertelenül ártani tudna másoknak” – szögezte le.

(SzT)