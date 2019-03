Tűzvihar turnéja keretében Somorján és Kecsőn koncertezik a legendás OMEGA

Az OMEGA a 60-as és a 70-es évek legnépszerűbb magyarországi együttese a határokon túl is egyre inkább berobbant a köztudatba. A legnagyobb áttörést az 1968-as angliai turné hozta meg számukra. A keleti blokkból való „egzotikum” kihangsúlyozására a menedzsment erre az időre Omega Red Star névre keresztelte az együttest. Nyugat-Európában is egyre népszerőbbek lettek. A csapatot "Kelet -Európai Rolling Stones" néven is jegyzik.

Voltak különféle útkereséseik - a "beat" után "hard rock" majd "rock space", stb. korszakok következtek, majd 1987- től 2004-ig egy hoszabb leállás jött - időszakos működéssel. A hallgatást 1994 szeptember 3-án a felejthetetlen Népstadionbeli koncert törte meg, ahol a zord időjárás - égszakadás ellenére több, mint 70 000 ember tartott ki a koncert végéig. Senki nem távozott!

Sokak örömére 2004-től folyamatosan újra aktívan koncertezik az OMEGA Magyarországon és külföldön egyaránt.

Tájainkon is többször koncerteztek. A teljesség igénye nélkül néhány kiemelt koncerthelyszín - Dunaszerdahelyen a DAC Stadionban két ízben, akárcsak Kassán a Steel Arénában, de a Kassai Dómban is, Rimaszombatban, Gombaszögön, Pozsonyban az Istropolisban , 2 alkalommal az NTC-ben, Nyitrán az Amfiteátrumban, Kolon község Makovecz tervezte szabadtéri színpadán, stb...

Jelenlegi felállás: Benkő László („Laci”) – billentyűs hangszerek, Kóbor János („Mecky”) – ének, Mihály Tamás („Misi”) – basszusgitár, ének, Molnár György („Elefánt”) – gitár, Debreczeni Ferenc („Ciki”) – dob + Szöllősy Kati („Katy Zee”) - basszusgitár, Bárkányi Mónika - ének, Földi Albert - billentyűs hangszerek, Szekeres Tamás - gitár, Csordás Levente - ének

Felvidéken 2019-ben az ún. " TŰZVIHAR" ("Stormy Fire") turnéjuk alkalmából május 17-én (Mecky születésnapján) pénteken Somorján a POMLÉ PARK-ban, június 28-án, pénteken Kecső községben az úgynevezett KECSŐ ARÉNÁBAN lépnek színpadra - természetesen a kihagyhatatlan lézer és egyéb látványos elemekkel erősítve.

A kapunyitás mindkét helyszínen 18 óra. A helyszínen a koncertre látogatók részére büfések biztosítják az ételek-italok vásárlását.

Május 17., péntek, Somorja, POMLÉ PARK

Jegyárak és elővételi helyek a somorjai OMEGA koncertre: az érkezési sorrendben szabadon választható sima ülő- és állójegy ára egységesen, elővételben: 25 euró

VIP belépő (korlátozott mennyiségben) ára: 80 euró

A VIP belépő tartalmazza a VIP vendégeknek fenntartott ülőhelyeket, a koncert után a kijelölt VIP teremben zártkörű fogadáson való részvételt, korlátlan mennyiségben különféle meleg étel, alkoholos és alkoholmentes üdítőitalok, kávé fogyasztását, valamint találkozást a legendás OMEGA együttes tagjaival - fotózási lehetőséget.

Jegyelővétel:

Somorjai VMK irodája, jegypénztára

MOLNÁR KÖNYV hálózata - Somorja, Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye

Dunaszerdahelyen:

az elóKONCERT műsoriroda, Kukučín u. 459, I. emelet

Focus Music Shop - CD bolt, Vámbéry tér

Csaplár Benedek VMK szervezési osztálya, II. emelet

Pozsonyban:

Papp Tímea, mobil: +421 908 173 150

a Ticketportal hálózata (www.ticketportal.sk)

Június 27., péntek, KECSŐ ARÉNA ("Woodstock példájára" a helyi völgykatlanban kialakított szabadtéri színpad)

Vendég: Pál - Baláž Karmen & Band Jegyár a kecsői koncertre: elővételben egységesen 25 euró

Jegyelővétel:

KECSŐ, KÖZSÉGHÁZA , 8:00 - 15:00, tel.: 058 788 11 75

PELSŐC, KÖZSÉGI HIVATAL, 8:00 - 15:30, tel.: 058 792 1883

ROZSNYÓ, Turisztikai Információs Központ /TIK/ , Bányászok tere, tel.: 0948 205 226

TORNALJA - Könyvesbolt, tel.: 047 562 6823, + 421 910 213 258

RIMASZOMBAT, Tompa Mihály Könyvesbolt, 047 562 68 23

a Ticketportal hálózata (www.ticketportal.sk)

Bővebb info, jegyek rendelése: +421 905 654 349 www.elokoncert.sk, elokoncert.ds@gmail.com,

Mindenkinek felhőtlen szórakozást kíván az OMEGA együttes és a szervezők!

