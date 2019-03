Politikai összefogásra szólított fel a Csemadok elnöke, amit díjazott a hidas kormánybiztos

"Közösségünk nincs a legjobb kondícióban. A felvidéki magyarság jelentős része elfordult a közélettől, közönyössé vált, belefáradt a politikai testvérharcba. Ezért a Csemadok a tagság óhaját teljesítve most is csak azt szeretné, amit a korábbi években is állandóan hangsúlyozott. Üljünk le egy asztalhoz, beszéljünk egymással, a sokat ártó széthúzás helyett végre fogjunk össze megmaradásunk érdekében. Ebben kíván partner lenni a Csemadok.“ – jelentette ki Bárdos Gyula, a szövetség vezetője a szervezet érsekújvári jubileumi közgyűlésén.

Nem sokkal később Bukovszky László, a Híd által jelölt nemzeti kisebbségekért felelős kormánybiztos kapott szót, aki arról beszélt, hogy "két fejezetre bontható az elmúlt hetven év, van egy negyvenéves átkos, és egy harmincéves demokratikus időszak. Ez alatt a hetven év alatt voltak nem vállalható, kevésbé vállalható és igenis vállalható döntései a Csemadoknak." Bukovszky beszélt egy tíz év múlva esedékes mérlegvonásról is, de ő a maga részéről már döntött, ugyanis Bárdosnak - aki nem mellesleg az MKP Országos Elnöksége tagja - ajándékozott egy díjat, mégpedig a Szlovák Köztársaság arany emlékérmét.

A szlovákiai magyarság legnagyobb társadalmi-kulturális szervezete, a jelenleg 53 ezer tagot számláló és közel 500 alapszervezettel rendelkező Csemadok 1949. márciusában alakult meg Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete néven Pozsonyban. Az első alapszervezete Tatárik Emil tanár irányításával Érsekújvárban jött létre, ahol a tagság önerőből építette fel a székházát. Az évente vagy 5 ezer rendezvényt lebonyolító kulturális szervezet a folyamatosság megőrzése érdekében megtartotta a Csemadok betűszót.

