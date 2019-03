Basescuék sem támogatják, hogy a Fidesz az Európai Néppártban maradjon

A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának (PMP) képviselői megszavazzák a Fidesz kizárását az Európai Néppártból (EPP) - jelentette be hétfőn Traian Basescu, a PMP tiszteletbeli elnöke, aki szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.