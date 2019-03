Jó tanács kezdő drogdílereknek: ha már egyszer terítesz, ne rozoga tragaccsal tedd!

A zsaruk elmondása szerint az általuk megállított kocsi műszaki állapota volt az, ami elsőre gyanúsnak tűnt. A viseletes verdának a lökhárítóját csak a lélek tartotta össze, a gumiabroncsok különbözőek voltak, és hát azt sem tudták a derék fakabátok nem észrevenni, hogy a járgányból folyt ki az olaj.

Miután megállították az autót, annak mind az öt utasának nehezére esett normálisan kommunikálni. Azt azonban sejthették, hogy a hatóság emberei mit keresnek, és csekély mennyiséget át is nyújtottak a rendőröknek. Ők azonban nem elégedtek meg a mintavétellel, és bevetettek egy drogkereső kutyát is. Ennek meg is lett a látszatja, újabb cuccok láttak napvilágot a tragacs belteréből. A díszes társaság tagjai ellen a rendőrség eljárást kezdeményezett.

TASR