Kuka Manó újra a dunaszerdahelyi ovikban tágítja a fejeket

Elkezdődött az előadássorozat, ahogy minden esztendőben, idén is a dunaszerdahelyi óvodákban kezdik az okítást a színészek. Elsőként az Erzsébet téren található Benedek Elek óvodát vették célba, ahol két csoport gyerkőc várta őket. „Évről évre egyre több intézmény csatlakozik a programhoz és a gyerekek imádják a Kuka Manót. Először Dunaszerdahelyen az óvodákkal kezdtünk, majd az egyik évben a helyi alapiskolák is bekapcsolódtak, és mostanra ott tartunk, hogy a környező falvak tanintézményeiben is megfordultunk már. Sőt, egészen Malackáig eljutottunk” — magyarázza Sziklai Krisztina, a Kuka Manó megszemélyesítője. A gyerekekben pedig évről évre egyre jobban megragad az előadás mondanivalója, különösen a nagycsoportosoknál, akik már harmadszor találkoznak a karakterekkel. Számukra nem újdonság a szelektív hulladékgyűjtés.

Három történetet játszanak el a színészek a kicsiknek, így akik kiscsoportosként látták a Kuka Manót előzör, középsőben és nagycsoportban is új sztorit láthatnak és hallhatnak. Az első előadásuk a szelektív hulladékgyűjtésről szól, a második az erdővédelemmel foglalkozik, a harmadik pedig a vizek védelmét helyezi előtérbe. A Benedek Elek óvodában az erdők védelme volt a téma.

A történet arról szól, hogy Kuka Manó és hűséges társa, legeslegjobb barátja, Megtisztít felügyelő kirándulásaik során szemetet találnak az erdőben. Majd egy rövid, ámde tanulságos mesét bemutatva vezetik rá a gyerekeket arra, mit szabad és mit nem szabad az erdőben csinálni. Megtudhatják a legkisebbek, hogy nem szabad például szemetelni, hanem a szemetet haza kell vinni és otthon kidobni. Nem szabad a fák ágait tépni és tüzet rakni is csak az arra kijelölt helyen lehet. Persze a táborhely elhagyásakor a tüzet el kell oltani.

Az előadássorozat kitalálója és évről évre szervezője az FCC Environment, az ország egyik legnagyobb szemétszállító vállalata. „Örülünk annak, hogy az előadással kapcsolatban nagyon pozitív a visszajelzés a szülők, a gyerekek és a tanító nénik részéről is. Ez is azt bizonyítja, hogy van értelme a Kuka Manónak. Sok esetben azt is halljuk, hogy a gyerek mondja meg otthon a szülőnek, ha például a műanyagot a kommunális szeméthez teszi, hogy az nem oda való” — magyarázza a vállalat területi képviselője, Gál Attila.

A cég egyébként a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozásában az élen jár, hiszen nem csak a Kuka Manó elnevezésű projektjükkel igyekeznek felhívni erre a globális problémára a figyelmet, de más versenyeket is indítanak. A Föld napja alkalmából egy három korosztálynak szóló versenyt is hirdettek, amelybe az óvodásoktól az érettségiző diákokig minden tanuló bekapcsolódhat. A versenynek természetesen a díjazás mellett a nevelés a lényege. „Az ilyen megmozdulásokkal szeretnénk elérni azt, hogy minél többe igyekezzenek azon, hogy a szemetet különválogatják otthonaikban” — hangsúlyozza Gál Attila. (További információk a versennyel kapcsolatban: ITT)

A Kuka Manó elnevezésű programsorozat ma reggel vette kezdetét és két hétig a dunaszerdahelyi óvodákban tanítják a legkisebbeket.

(as)