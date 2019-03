Nagy szükség van a 30 éves világháló "felújítására"

"Ma már az emberiség 50 százaléka használja ezt a web dolgot"

- mondta a brit fizikus és informatikus az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) genfi székhelyén tartott rendezvényen, amelyen kitért a személyes adatok és a szólásszabadság védelmének fontosságára is.

A brit fizikus 1989 márciusában egy olyan, hipertexten alapuló projektjavaslatot mutatott be munkaadójának a CERN-nél, amely a kutatók közötti világszintű adatcserét egyszerűsítette le. Ötletét támogatta kollégája, Robert Cailliau is, munkája eredményeképpen 1990 karácsonyán Berners-Lee elkészítette a világ első webszerverét, az info.cern.ch-t. Az akkor 36 éves kutató 1991. augusztus 6-án nyilvánossá tette a világ első weboldalát.

Berners-Lee jelenleg is a világháló tökéletesítésén dolgozik Solid nevű projektje keretében, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy teljes mértékben maguk rendelkezzenek saját digitális személyes adataik felett.

Emellett támogatja az ötletét egy globális Web-szerződésnek (Contract for the Web) is, amely útmutatóként szolgál a kormányok, cégek és privát felhasználók számára.

A 63 éves kutató szerint kulcsfontosságú, hogy a világháló "nyílt és szabad" maradjon, garantálva a magánélet védelmét. A közösségi hálót üzemeltető cégeknek meg kellene fékezniük a gyűlöletbeszédet a platformjaikon és megakadályozni, hogy azokat az emberi jogok megsértésére buzdító eszközként használják fel.

Berners-Lee szerint a világháló már most összehozza az embereket az igazság keresésekor. A fizikus olyan politikai fórumként látná szívesen a webet, amely az "ésszerű, közösségi döntéshozatalt" segíti elő.

A CERN 1993-ban tette a világhálót közkinccsé, mindenki számára szabadon és ingyen hozzáférhetővé.

(MTI)