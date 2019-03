Cseppet sem lezárt ügy a büdösnek tartott amerikai pénz kérdése

A szlovákiai katonai repülőterek felújítására szánt amerikai támogatás SNS-es elutasítása Peter Pellegrini számára nem lezárt ügy. Majd bolond lenne a miniszterelnök egy előnyös ajánlatot kivágni az ablakon. A téma felbukkanhat a jövő heti koalíciós tárgyaláson is, de addig is még hallani fogunk a sokszereplős történet politikusaitól egyet-mást.

Alapból irányadó a szlovák kormányfő meggyőződése, aki csak a nemzeti párti Peter Gajdoš védelmi miniszter véleményeként kezeli a hozzájárulás megtagadását, mert hogy a végleges álláspontot csak a hivatalos tárgyalás befejezése után jelenti be. Amúgy is, Pellegrini a koalíciós tanácson is megvitatná a kérdést, és tárgyalna a védelmi és külügyi tárca vezetőjével is.

"Ha az ország számára előnyös ügyletről van szó, és az Szlovákia szuverenitását egyáltalán nem befolyásolja, továbbá, ha ez a támogatás nem jelent valamiféle hozzájárulást ahhoz, hogy idegen országok hadseregei ellenőrizetlenül fel s alá futkározzanak nálunk, akkor tudja mik lennénk mi, ha elutasítanánk ezt a 105 milliós összeget - reagált a kormányfő azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy a honvédelmi minisztérium befejezettnek tekinti a tárgyalást az amerikai hadügyi beruházásról.

Szerinte különben is döntéseket akkor kell hozni, ha már a szerződés végső verziója hever az asztalon. Ugyanakkor úgy véli, az ilyen állásfoglalásról, mint amilyet a Gajdoš vezette tárca tett közzé, nem jó, ha a sajtóból értesül. Pellegrini utalt az előző napi strasbourgi nyilatkozatára is, ahol kerek-perec kijelentette, amíg betölti a jelenlegi tisztségét, Szlovákia nem hajlik el az Európa- és NATO-párti irányvonaltól.

Mint ismeretes, a szaktárca azzal érvel, hogy a 105 millió eurós amerikai támogatás nem arra reflektál, amire a szlovák hadseregnek szüksége van, mi több, "az USA ajánlata sérti a Szlovák Köztársaság vagyonjogait és szuverenitását". A minisztérium hétfőn arról tájékoztatott, hogy a továbbiakban nem vesz részt az Egyesült Államok által a védelmi együttműködésről szóló megállapodás keretében felajánlott anyagi támogatással kapcsolatos tárgyalásokon. Ez a döntés a külügyminisztériumot is meglepte, amely hétfőn arról tájékoztatott, hogy a védelmi tárca nem konzultálta meg vele ezt a lépést.

Peter Žiga, Gajdoš miniszteri kollégája úgy véli, a védelmi tárca irányítója túllépett jogkörein, amikor megfogalmazta elutasító álláspontját. A smeres gazdasági miniszter kijelentette: "Feltételezem, hogy erről a témáról még fogunk beszélni. Az ilyen kérdésekről a kormányak kell döntenie".

Az oroszpártiságáról hírhedt SNS eme legújabb pózolását az államfő sem hagyta szó nélkül. Andrej Kiska egyenesen abszurdnak tartja, hogy elutasítják a katonai repülőterek felújítására felajánlott támogatást akkor, amikor Szlovákiában romosak az utak, a kórházak és az iskolák.

Andrej Dankóék meglovagolni látszanak ezt a kérdést, mit sem törődve azzal, hogy kívülről úgy néz ki, az amerikaiaktól rettegnek a nemzet pöcsfejei. A parlament SNS-es elnöke még szerda délután el kívánja mondani a kérdéssel kapcsolatos véleményét, amire majd mindenki reagálhat kedvére. Egyedül Robert Fico kap mentességet a kommentálás alól, mert úgy tűnik, ismét valamilyen egészségi gonddal küszködik.

(sp)





.