Szuperhős anyukákat ábrázoló rajzok tekinthetők meg Dunaszerdahelyen

Az IDEA női szervezet célja segíteni, támogatni a nőket céljaik elérésében. Azt tartják, egymás tisztelete a legfontosabb, s néhány jó szó felbecsülhetetlen értékkel bírhat. A rajzversennyel szerették volna megértetni a gyermekekkel, hogy anyukájuk nem azért nem játszik velük alkalomadtán, mert nem akar, hanem mert nagyon sok tennivalója van, amit el kell végeznie. Arra buzdítják a kicsiket, szeressék és tiszteljék mindezért a szüleiket, akik olyan szorgalmasan dolgoznak a jólétükért.

A rajzok két témára készültek: Szuperhős az anyukám, illetve Mi leszek, ha nagy leszek. Óvodások, alsó tagozatos alapiskolások és a speciális iskolák diákjai egyaránt bekapcsolódtak a versenybe. Összesen több mint 1000 rajz érkezett a zsűri elé, melynek tagjai Csady Zsuzsanna, a szervezet elnöke, illetve Szakáll Noémi divattervező voltak. Nagyon nehéz dolguk volt, hiszen gyönyörű alkotások közül kellett választaniuk.

„Bár csak néhányan kapnak ma díjat, mindenki győztesnek számít, aki vette az erőfeszítést és benevezett ebbe a versenybe. Nem szabad elfelejtenünk a tanárokat sem, akik csodálatos munkákra ösztönözték a gyerekeket. Megemlíteném édesanyáinkat is, akiknek ezt a versenyt szenteltük. Helyük pótolhatatlan. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy sok anya nemcsak neveli gyermekét, de gondoskodik a háztartásról és még dolgozik is. Ezeknek az úgynevezett szuperhősnőknek az emberfeletti teljesítménye nélkül sokkal kevesebb szeretet és gyengédség lenne a Földön. Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy anyáink példaképként is szolgáljanak a számunkra. Ezzel a versennyel köszönetet szeretnénk mondani nekik és megadni a kellő szeretetet és tiszteletet a számukra” – hangzottak el az elnöknő szavai.

Mielőtt átadásra kerültek volna a díjak, Dobay Karina lepte meg a jelenlévőket egy káprázatos tánccal. A díjazottak ezután kezükbe vehették értékes ajándékaikat és jókedvűen, mosollyal az arcukon távoztak. A kiállítás április 5-ig megtekinthető.

