II. labdarúgóliga, 19. forduló: Borbély Balázs az ellenfél edzőjeként tér vissza a Pomléba

Péntek délután az egykor szebb napokat megélt keleti riválisok (Lokomotíva Košice, Tatran Prešov) párharcát a kassaik nyerték. Villanyfényes mérkőzésen pedig a listavezető Pohronie is 2:1 arányban fektette két vállra a trónkövetelő liptószentmiklósiakat.

A mezőny két dél-szlovákiai együttese vereséggel rajtolt el, ráadásul a komáromiak és a somorjaiak is emberhátrányban fejezték be idegenbeli meccseiket, ami azt jelenti, hogy a szombati folytatásban nem szerepelhetnek az eltiltással sújtottak. A komáromiak a máriatölgyesieket, a somorjaiak pedig az ambiciózus ligetfaluiakat fogadják. A somorjai presztízscsata pikantériáját az a tény szolgáltatja, hogy a vendégek edzőjeként tér vissza a Pomléba Borbély Balázs, aki korábban az STK mezét (is) viselte. Rajta kívül korábban még a rutinos Szőcs László is küzdött a somorjaiak sikereiért.



A 19. forduló műsora:

Pénteken játszották:

Lokomotíva Košice–Tatran Prešov 2:1 (2:0), g.: Cicman (12.), Jano (45.), ill. Mihálik (53. – öngól).

Pohronie–Tatran Lipt. Mikuláš 2:1 (1:1), g.: Tesák (41. – 11-esből), Abrahám (48.), ill. Bartoš (14.).

Március 16. (szombat):

14.30: FC STK Fluminense Somorja–FC Petržalka (játékvezető: Ihring).

KFC Komárom–FK Dubnica n/V. (Kačenga).

Inter Bratislava–Partizán Bardejov (Sedlár).

FK Poprad–MFK Skalica (P. Hrčka).

Március 17. (vasárnap):

10.30: MŠK Žilina B–Dukla Banská Bystrica (Jurenka).

14.30: Slavoj Trebišov–Odeva Lipany (Ochotnický).



