Tavasszal Curtis és Majka újra együtt a színpadon

Majka hatására Curtis január közepén bevonult az elvonóra, majd február közepén, - állítása szerint - teljesen új emberként ki is jött onnan. A tavalyi nagy összezördülést követően ezek után ismét beszélő viszonyba került Majkával, a Bors szerint pedig most úgy néz ki, ismét színpadra is állnak együtt, mégpedig már idén tavasszal.