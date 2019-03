Még csak 22 éves, most szabadult a sittről és gyilkolt egy bottal

Ondrej egy kb. méteres bottal támadta meg a 28 éves Štefan P.-t a kocsma előtti úton. A férfit többször is fejbe verte, emiatt a helyszínen életét vesztette - árulta el Lenka Ivanová kerületi rendőrszóvivő.

A helyszínre riasztott rendőrök őrizetbe vették Ondrejt és röviddel később már hivatalosan meggyanúsították a gyilkossággal.

Ondrejről kiderült, hogy 2014-ban már elítélték erőszakos bűncselekményért, börtönbe is került, ebben a hónapban szabadult. Alighogy kint volt, már el is követett egy "vagyon elleni" bűncselekményt, most pedig itt ez a gyilkosság.

A rendőrség javasolta a vizsgálati fogságba helyezését, és amennyiben bűnösnek találják gyilkosság vádjában. 15-től 20 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

(Čas.sk)