Életük végéig rács mögött maradnak Sátor Lajos emberei? Közeleg az ítélet napja!

A besztercebányai Specializált Büntetőbíróság szenátusa a nyolc vádlotton kívül több tucat tanút hallgatott meg, és több száz oldalnyi bizonyítékot ismertetett a 2018 májusa óta zajló tárgyalássorozat során.

A nagyszabású maffiaper a célegyenesbe ért, az eljárás bizonyítási szakasza várhatóan március 19-én lezárul, és elhangzik a vádbeszéd – melyből kiderül, milyen mértékű büntetést javasol az ügyész a vádlottak számára.

De kik is a vádlottak, és pontosan mi van a rovásukon? Az ítélethez közeledve összegezzük a lényeget!

Nagy Zsolt

A 44 éves, Csonti becenévvel illetett férfi a 2000-es évek legelején lett egy egyszerű pizzafutárból a Sátor-féle maffia tagja. Büntetlen előélettel és fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, ami alkalmassá tette arra, hogy a Sátor jobbkezének titulált Reisz Andor sofőrje és testőre legyen. Közel kerültek egymáshoz, barátok lettek, ám amikor Sátor 2006-ban lelőtte Reiszet, Csonti egy csapásra a maffiafőnök legközelebbi emberévé vált, nap mint nap találkozott vele és Sátor 2010-es haláláig hűségesen szolgálta őt.

Tagja volt annak a halálosztó brigádnak, amely a bűnszervezetre veszélyes tanúkat, vagy a maffia strómanjait likvidálta, bérgyilkosságokat is vállalt. „Csonti elásott egy kisebb falut” – vallotta róla korábban egy tanú, aki szintén a bűnszervezert tagja volt.

Amikor 2016-ban a csallóközi maffia egykori tagjait letartóztatták a rendőrök, Csonti volt az egyetlen, aki elmenekült a hatóságok elől, hónapokig volt szökésben, előkelő helyen szerepelt az Interpol körözési listáján, majd egy Csallóközkürthöz közeli nyaralóban fogták el.

Nagy Zsolt Dunaszerdahely környékén egy helyi őrző-védő szolgálat vezetőjeként volt ismert, amit egészen előzetes letartóztatásáig vezetett, bár a vállalkozás sosem futott az ő nevén.

Kádár Krisztián

Kádár Krisztián szintén a 2000-es évek legelején került közel Sátor Lajoshoz, Csonti – akivel egykorúak, és fiatalkoruk óta ismerik egymást – is rajta keresztül került be a bűnszervezetbe. Kádár nem tartozott a maffia „izomemberei” közé, ő elsősorban az üzlettel – legfőképp illegális cigarettagyártással, csempészettel, ÁFA-csalással és egyéb gazdasági bűncselekményekkel – foglalkozott. Vádlottársai szerint kábítószer- és alkoholfüggősége sokszor beszámíthatatlanná tette őt, de józan időszakaiban is jellemző volt rá, hogy saját céljait szem előtt tartva bárkin és bármin átgázolt.

A 2000-es évek közepén két évet töltött előzetes letartóztatásában, majd miután 2006-ban kiszabadult, a vádirat szerint indítványozta Reisz Andor meggyilkolását, mert állítólag ő volt az, aki koholt vádak alapján rács mögé juttatta őt. 2010-ben Kádár felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, hogy elárulja Sátor tartózkodási helyét, ám végül valamiért inkább a maffiafőnök likvidálása mellett döntött.

Kádárt a Sátor-féle maffia hierarchiájában legmagasabban elhelyezkedő személyek ellen elkövetett gyilkosságok megrendelésével vádolják, de ezen áldozatok – Reisz, Sátor – holtteste azóta sem keült elő. Érdekesség az is, hogy az előzetes tervek szerint mindkét gyilkosságot Kádárnak kellett volna végrehajtania, ám ő egyik esetben sem bújt elő rejtekéből, és mindig valamelyik bűntársa – Reisz esetében Sátor, Sátor esetében Horváth Lehel – húzta meg a ravaszt.

A bűnszervezetben való részvétel és a gazdasági bűncselekmények kapcsán elismeri bűnösségét, de azt állítja, soha nem indítványozott és nem követett el egyetlen gyilkosságot sem. Vádlottársai azonban ennek ellenkezőjét állítják, és többek elmondása szerint Kádár brutalitása semmiben nem különbözött Sátorétól. Jelenleg nem vizsgálati fogságban van, hanem jogerős szabadságvesztését tölti egy másik bűncselekmény miatt.

Zakál Ferenc

A csicsói férfi – akit társai „Srekknek” szólítanak – Reisz Andoron keresztül került be a bűnszervezetbe, viszont tagadja, hogy annak tagja lett volna. Azt vallja, ismerte Sátort és a csoport tagjait, de a maffia hierarchiájában nem töltött be semmilyen pozíciót. Vádlottársainak zöme erről másként vélekedik.

Zakál nevéhez elsősorban az a diszkreditációs kísérlet fűződik, amit Sátorék 2005-ben az akkori országos rendőrfőkapitány-helyettes, Jaroslav Spišiak ellen akartak elkövetni. Miután 2006-ban Reisz Andort kivégezték, Zakál Ferenc Kádárhoz került közelebb, akivel a vádirat szerint 2011-ben Zakál csicsói telkén temették el újra Sátor maradványait, miután félő volt, hogy a holttestet Horváth Lehel csótfai birtokán megtalálják a rendőrök. Miután 2016-ban vizsgálati fogságba került, a rendőrség hiába ásta fel a csicsói parcellát, nem találtak ott semmit, és máig rejtély övezi, hova helyezhették a maffiafőnök hulláját.

Bugár György

A nagyudvarnoki férfi egyidős Sátor Lajossal, akivel gyerekkoruk óta ismerték egymást. Csontihoz hasonlóan Bugár is tagja volt a „halálosztó brigádnak”, amely a bűnszervezet áldozatait likvidálta. Eleinte csak őrszemként volt jelen a helyszíneken, később segített gödröt ásni, majd idővel a „munka” jelentősebb részét, a gyilkosságokat is rábízták.

A vádirat szerint Bugár saját kezűleg fojtott meg több strómant is, bűnösségét a bíróság előtt teljes mértékben elismerte, és sajnálatát fejezte ki. A tárgyalássorozat folyamán egyik áldozata hozzátartozójától személyesen is bocsánatot kért tette miatt, ám hozzátette, ha nem hajtja végre a gyilkosságot, őt is elteszik láb alól. „Erre nincsen bocsánat” – reagált megbánására az áldozat lánya.

Bugár nemcsak Sátor kivégzőosztagának tagjaként vett részt segédként vagy elkövetőként gyilkosságok végrehajtásában, hanem a maffiavezér 2010-es halála után is teljesített hasonló „megbízásokat” a bűnszervezet környezetében. Beismerő vallomásán felül is együttműködik a hatóságokkal régebbi gyilkosságok felderítésében, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei több áldozat holttestét is az ő iránymutatása alapján találták meg.

Vlčko Pál

Az 52 éves, nagymegyeri származású férfi egyike volt annak a szűk az ezredforduló környékén illegális bizniszeléssel kereste kenyerét, Sátor Lajossal pedig úgy ismerkedett meg, hogy a bandavezér váratlanul leült mellé egy győri cukrászdában...

Kapcsolatuk azután vált különösen gyümölcsözővé, hogy Sátorék tudatosították: Vlčko régi ismerőse a Nagymegyeri Adóhivatal igazgatónőjének. A kapcsolatot kihasználva a bűnszervezet évekig gazdagodott abból a pénzből, amit az adóhivatal ÁFA-visszatérítésként utalt át a csoporthoz köthető cégek számláira. Nem jelentett akadályt, hogy az említett cégek tevékenysége fiktív volt, az igazgatónő biztosította, hogy minden zökkenőmentes legyen, a bűnszervezet tagjai pedig mindig tudták előre, mikor számíthatnak adóellenőrökre. Megbecsülni is lehetetlen, mennyi pénzt vettek ki Sátorék ily módon az államkasszából.

Vlčko tagja volt Sátor legszűkebb köreinek, 2001-ben együtt építkeztek Alsóhatáron, a jelenleg vizsgálati fogságban lévő polgármester, Dora Ferenc telkén.

A megyeri férfi eleinte saját neve alatt folytatta ezeket az általa következetesen csak „üzletnek” nevezett csalásokat, de később változott a modell, és „fehér lovakat”, vagyis strómanokat használtak fel ezekhez a bűncselekményekhez, akiket likvidáltak, ha már nem volt rájuk szükség. A vádirat Vlčko számlájára ír egy ilyen gyilkosságot is, ám a vádlott azt mondja, ahhoz semmi köze.

Később, miután az adóhivatali pénzcsap elzáródott, Vlčko megkísérelte az eltávolodást a csoporttól, és próbált szenvedélyeivel, a kutyatenyésztéssel és a lótartással foglalkozni, de Sátor Lajossal nem szakította meg a kapcsolatot, segített neki a bújkálásban, és többször is együtt kirándultak, családostul.

Szamaránszky Roland

Néhai bátyja, Szamaránszky Árpád, ismertebb nevén Paprika egyike volt annak a három támadónak, akik 1999-ben a dunaszerdahelyi Fontána étteremben lemészárolták a Sátorékkal rivalizáló Pápay-klán tíz tagját. Szamaránszky Roland – vagyis „Kis Paprika” – akkor vált a bűnszervezet tagjává, amikor bátyja vizsgálati fogságba került.

A csoport tagjai eleinte csak megtűrték maguk között, majd kisebb-nagyobb feladatokkal – megfigyelés, ásás – bízták meg. Ő azonban teljes ártatlanságát hangoztatja. Ahogy a többi bandatagot, úgy Szamaránszkyt is 2016 májusában helyezték előzetes letartóztatásba, ahonnan öt hónap elteltével kiszabadult, miután Štefan Harabin szenátusa megállapította, hogy esetében nem megalapozott a bűnismétlés veszélye. 2018 végén aztán „Kis Paprika” újra vizsgálati fogságba került egy olyan régebbi gyilkosság miatt, amelynél a nyomozók elkövetőként tartják őt számon – azonban ezt az ügyet a mostani vádirat nem rója fel neki.

Márik Andor

A vámosfalui Márik Andor – becenevén „Kövér” – tagadja, hogy tagja lett volna a bűnszervezetnek, sőt, szerinte a Pápay-, illetve a Sátor-féle csoport fogalmát is csak a sajtó találta ki. A vádirat szerint azonban nemcsak ő, hanem mostohatestvére, K. Szilveszter – aki 2016-ban néhány héttel azután, hogy vizsgálati fogságba került, öngyilkosságot követett el – is a bűnözői csoportban tevékenykedett.

Vádlottársai szerint Márik szintén tagja volt Sátor kivégzőosztagának, amely a maffia áldozatait likvidálta, ő azonban kitart amellett, hogy ez nem igaz. A vádirat szerint jelen volt Écsi Béla 2003-as meggyilkolásánál, de ott csak az őrszem szerepe jutott rá, és azt mondja, fogalma sincs, mit csináltak a többiek a Tallóshoz közeli erdőben, míg ő azt figyelte, nem jön-e valaki.

Márik Andor 2004-ben szakította meg a kapcsolatot Sátorékkal, és ezt a többi vádlott is megerősíti. Elmondása szerint azért távolodott el tőlük, mert amikor 2003-ban vizsgálati fogságba került, még csak egy árva levelet sem kapott a társaság tagjaitól.

Boris Drevenák

Egy szervezett bűnözői csoport semmit nem ér rendőrségi kontakt nélkül, és Sátoréknak sikerült megtalálniuk a legideálisabbat. Boris Drevenák, vagyis a „Nagyorrú” a ’99-es tízes gyilkosságot vizsgáló nyomozócsoport tagjaként kezdett el két kapura játszani, és Reisz Andoron, majd később Kádár Krisztiánon keresztül fontos információkkal látta el a dunaszerdahelyi maffiát. A vádirat szerint ő volt az, aki elárulta Sátoréknak a tízes gyilkosság ügyében titkos tanúként számontartott Écsi Béla tartózkodási helyét, ráadásul amikor már tudta, hogy Sátorék likvidálni fogják a Pozsonyban bújkáló Écsit, kölcsönkért tőle 300 ezer koronát...

A vádlottak beszámolói alapján Drevenák volt az, aki az utolsó pillanatban mindig leadta a drótot, ha rendőrségi akció készült Sátor Lajos ellen, így főként neki köszönhető, hogy a bandavezér annyi éven keresztül sikeresen meglógott a hatóságok elől.

Szintén a többi vádlott számolt be arról, hogy a „Nagyorrút” – akit 2005-ben bocsátottak el a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal (ÚBOK) igazgatói posztjáról – busásan megfizették szolgálataiért: rendszeres fizetést kapott, házat építettek neki, berendezték a lakását, sőt, Csonti egyszer négy élő malacot vitt a rendőr szüleinek. Az exrendőr minden vádat tagad.

A maffiaper vádirata összesen 12 vádpontot tartalmaz, melyek a következők:

1. Bűnszervezet alapítása, bűnszervezetben történő tevékenykedés, bűnszervezet támogatása

Vádlottak: Nagy Zsolt, Kádár Krisztián, Zakál Ferenc, Bugár György, Vlčko Pál, Szamaránszky Roland, Márik Andor, Boris Drevenák.

Büntetési tétel: 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés.

2. Sátor-gyilkosság (2010)

Vádlottak: Kádár Krisztián, Zakál Ferenc.

Súlyosbító körülmény: veszélyes csoportosulásban, vagyis bűnszervezet tagjaiként vettek részt a gyilkosság elkövetésében.

Büntetési tétel: 25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés.

3. Reisz-gyilkosság (2006)

Vádlott: Kádár Krisztián.

Súlyosbító körülmény: bűnszervezet tagjaként rendelte meg a gyilkosságot.

Büntetési tétel: 25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés.

4. Stróman-gyilkosság, károsult: D. János (2007)

Vádlott: Nagy Zsolt.

Súlyosbító körülmény: bűnszervezet tagjaként követte el a gyilkosságot.

Büntetési tétel: 25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés.

5. Stróman-gyilkosság, károsult: L. Gellért (2007)

Vádlottak: Nagy Zsolt, Bugár György.

Súlyosbító körülmény: bűnszervezet tagjaként követték el a gyilkosságot.

Büntetési tétel: 25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés.

6. Écsi Béla és testőre, Braňo K. meggyilkolása (2003)

Vádlottak: Nagy Zsolt, Kádár Krisztián, Bugár György, Vlčko Pál, Szamaránszky Roland, Márik Andor, Boris Drevenák (bűnsegéd).

Súlyosbító körülmény: bűnszervezet tagjaiként követték el a gyilkosságot.

Büntetési tétel: 25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés.

7. Stróman-gyilkosság, károsult: Rigó R. (2004)

Vádlott: Vlčko Pál.

Súlyosbító körülmény: bűnszervezet tagjaként vett részt a gyilkosság elkövetésében.

Büntetési tétel: 25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés.

8. A Raisz Szilárd és Raisz Csaba meggyilkolása (2008)

Vádlott: Nagy Zsolt.

Súlyosbító körülmény: bűnszervezet tagjaként követte el a gyilkosságot.

Büntetési tétel: 25 évtől életfogytig terjedő szabadságvesztés.

9. Hamis vád bűncselekménye, károsult: Jaroslav Spišiak (2005)

Vádlott: Zakál Ferenc.

Súlyosbító körülmény: Különösen súlyos következménnyel járó hamis vád.

Büntetési tétel: 4-től 10 évig terjedő szabadságvesztés.

10. Áruhamisítás és adócsalás – Illegális cigarettagyár Dióspatonyban (2007)

Vádlottak: Zakál Ferenc, Nagy Zsolt.

Súlyosbító körülmények: nagy mértékű kárt okozva, bűnszervezet tagjaiként követték el a bűncselekményeket.

Büntetési tétel: 3-tól 10 évig, illetve 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés.

11. Közokirat-hamisítás

Vádlott: Nagy Zsolt, aki hamis titkosszolgálati igazolványt birtokolt.

Súlyosbító körülmény: bűnszervezet tagjaként követte el a bűncselekményt.

Büntetési tétel: 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés.

12. Közokirat-hamisítás

Vádlott: Boris Drevenák, aki hamis rendőrségi igazolványt birtokolt.

Súlyosbító körülmény: bűnszervezet tagjaként követte el a bűncselekményt.

Büntetési tétel: 7-től 12 évig terjedő szabadságvesztés.

Az ügyész vádbeszédét követően a védőügyvédek perbeszéde, majd a vádlottak záróbeszéde következik, a bíróság ezután hozza meg az ügydöntő ítéletet.

(db)

