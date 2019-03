Az Állami Számvevőszék hiányosságokat talált a Vajka és Keszölcés közötti komp üzemeltetésében

Az ellenőrzést a parlamenti képviselők indítványának, a Környezetvédelmi Minisztérium (MŽP) belső ellenőrzésével kapcsolatos információknak és a saját kockázatelemzésüknek a hatására hajtották végre. Erről Marek Papajčík, az Állami Számvevőszék szóvivője tájékoztatta a TASR-t.

– közölték az ellenőrök.

A komp 1993-tól az év minden szakában biztosítja a személyszállítást és a kisebb terhek szállítását a Vajka és Keszölcés közötti csatornán, amelynek hossza körülbelül 520 méter. 2013-ig a mai Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) működtette a kompot az állami Vízgazdasági Építő Vállalattal kötött kétoldalú szerződés keretében.

Az ellenőrök elmondták: miután a Környezeti Alap forrásaiból az SVP vállalat megjavíttatta a kompot, a szerződést ismét megkötötték, majd 2015 júniusában ezt közös megegyezéssel felbontották. A 2015-ös közbeszerzés után a Vízgazdasági Építő Vállalat „fel nem bontható szerződést kötött a Ponton City a.s. társasággal, anélkül, hogy feltüntették volna azt az anyagi keretet, amelyet a Környezetvédelmi Minisztérium határozott meg”.

Az Állami Számvevőszék szerint egy közérdekű közlekedési szolgáltatásról van szó, amelyet éppen ezért nem egy állami vállalat pénzéből kellene finanszírozni. Az ellenőrök szerint az is bebizonyosodott, hogy az állami vállalat belső ellenőrzése egyáltalán nem foglalkozott sem a komphoz tartozó szolgáltatásokkal, sem a szerződés feltételeinek a betartásával.

„Azt is megállapíthatjuk, hogy a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat állami vállalat furcsa módon kapcsolódott be a VV által meghirdetett közbeszerzési folyamatba, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a szolgáltatásokat nem tudja biztosítani. Mindennek az az eredménye, hogy a vízi közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatásról kötött előnytelen szerződés továbbra is érvényben van”