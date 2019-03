"Alacsonyak a bérek!" Ezrek vonultak az utcára Kassán ezzel az üzenettel 

A megmozdulás békés lefolyására a rendőrség felügyelt, amely a forgalmat is leállította. A menetre a KOVO szakszervezet kampánya keretében került sor.

Jozef Balica, a szakszervezet tagja elmondta: a szlovákok nettó jövedelme nagyon alacsony, hiszen míg a bruttó havi átlagfizetés 1013 euró, a nettó jövedelem csupán 770 euró. Szerinte ennyit is csupán az alkalmazottak 32 százaléka keres.

A szakszervezetisek hangsúlyozták, hogy Szlovákia lakosainak jelentős része olyan keveset keres, hogy az a standard életszínvonal fenntartásához sem elég. Balica úgy véli, Kelet-Szlovákiában a helyzet még drámaibb. „Az alkalmazottak felének nettó jövedelme a 616 eurót sem éri el. Ez katasztrófa” – tette hozzá. A kelet-szlovákiai átlagbér szintje szerinte főleg az U.S. Steel üzemnek köszönhető.

Balica arra is rámutatott, hogy az alkalmazottak nagy része kilátástalan helyzetben van, mivel nincsenek alternatív álláslehetőségek. Szerinte a munkáltatók ezt ki is használhatják, főleg a leszakadó régiókban, ahol az embereket arra kényszeríthetik, hogy elfogadják a kedvezőtlen feltételeket is.

A szakszervezetisek arról is beszéltek a tüntetésen, hogy ha a szlovák gazdaság összehasonlítható az EU gazdaságával, akkor itt lenne az ideje ehhez igazítani a szlovákiai béreket is. Rámutattak: az alacsony bérek egyik következménye, hogy az emberek külföldön keresnek munkát, ami negatívan befolyásolja a demográfiai görbe alakulását. A szakszervezet célja, hogy megállítsa ezt a tendenciát. Kassán utoljára három éve került sor ehhez hasonló megmozdulásra.

TASR