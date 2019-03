Óriási többséggel felfüggesztik a Fidesz tagságát az Európai Néppártban!

Emellett felállítanak egy különbizottságot, amely a magyar jogállamiságot fogja megvizsgálni - a vizsgálat ideje alatt a Fidesz önkéntes alapon felfüggeszti tagságát. Ez lehetett a megegyezés tárgya.

A javaslatot 194-ből 190-en megszavazták.

A Néppárt elnöke, Joseph Daul a Twitteren jelentette be a döntést:

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts