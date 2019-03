Egy „kis derbi”, amelyen a szlovákok hoznák a papírformát, a magyarok viszont meglepetésre készülnek

A két válogatott története során mindössze négyszer mérkőzött meg egymással, az egymás elleni mérleg a szlovákoknak kedvez két győzelemmel és két döntetlennel. A két csapat húsz évvel ezelőtt is Eb-selejtezőn találkozott egymással, akkor a pozsonyi gólnélküli döntetlent követően Szlovákia 1:0-ás győzelmet aratott Győrben. A mérkőzés egyetlen találatát Martin Fabuš szerezte.

Ezt követően Szlovákia és Magyarország rendre elkerülte egymást az Eb- és vb-selejtezőkön. A két válogatott két barátságos mérkőzésen találkozott eddig egymással: 2004-ben Bangkokban Andrej Porázik találatával szintén Szlovákia győzött. Négy évvel később azonban 1:1-es döntetlen született Cipruson, akkor Gera Zoltán góljára Stanislav Šesták tudott válaszolni.

Szlovákia és Magyarország eddigi egymás elleni mérkőzései:

1999. március 31., Pozsony: Szlovákia-Magyarország 0-0, Eb-selejtező

1999. június 4., Győr: Magyarország-Szlovákia 0-1, Eb-selejtező

2004. november 30., Bangkok: Szlovákia-Magyarország 1-0, barátságos mérkőzés

2008. február 6., Limasszol: Magyarország-Szlovákia 1-1, barátságos mérkőzés



Szlovákia

A szlovák labdarúgó-válogatott a 2010-es évektől kezdte virágzását élni, kijutottak a 2010-es dél-afrikai világbajnokságra (ahol a nyolcaddöntőben a későbbi ezüstérmes Hollandia búcsúztatta) és a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságra is (ott szintén a nyolc között estek ki Németországgal szemben). A legutóbbi vb-selejtezőn a szlovák válogatott ugyan a második helyen végzett, de legrosszabb csoportmásodikként nem indulhatott a pótselejtezőben. A Nemzetek Ligája torna nem a szlovákok elképzelése szerint alakult: Ukrajnával és Csehországgal kerültek egy csoportba, négy mérkőzésükből hármat elveszítettek és csak egyet nyertek meg.

A válogatott eddig kombinatív játékáról és remek összetartásáról volt híres, tavaly ősz óta azonban történt egy s más a csapat tájékán: a csalódást keltő Nemzetek Ligája-szereplés mellett néhány játékos éjjeli tivornyázása miatt lemondott az addigi szövetségi kapitány, Ján Kozák. Helyére az a Pavel Hapal érkezett, aki ugyan visszahozta a válogatottba az örök reménységnek tartott Miroslav Stochot, viszont sikeresen összekapott ifjabb Vladimír Weiss-szel, aki kijelentette, hogy amíg Hapal a szövetségi kapitány, addig nem lép pályára nemzeti színekben. Mikor már azt gondoltuk volna, hogy további meglepetések nem érhetnek bennünket, februárban Martin Škrtel, Tomáš Hubočan és Adam Nemec váratlanul lemondta a válogatottságot. Mind közül talán Škrtel tapasztalata hiányzik majd legjobban a hátsó sorokból.

Škrtel és Hubočan visszavonulásával egyértelműen a védelem összeállítása okozza Pavel Hapal számára a legnagyobb fejtörést. A két visszavonuló játékos mellett Peter Pekarík csupán nemrég épült fel sérüléséből, így az sem kizárt, hogy a DAC játékosa, Ľubomír Šatka is lehetőséget kap a magyarok ellen. A támadósorban sem rózsás a helyzet: Nemec visszavonult, Adam Zreľák megsérült, így jobb híján Michal Ďuriš és Pavol Šafranko kapott meghívót a szövetségi kapitánytól.

A szerdai sajtótájékoztatón Hapal elmondta, agresszív játékra számít a magyarok részéről, és akkor sem lepődne meg, ha a vendégek már az ő térfelükön megpróbálnának zavart kelteni. Ugyanakkor a szlovák szövetségi kapitány kijelentette, kilencven százalékban sejti mit fognak játszani a magyarok, de több lehetséges forgatókönyvre is felkészült. A szövetségi kapitány elmondása szerint nem tart attól, hogy Szlovákia irányításával szenvedné el első vereségét Magyarországtól – ellenkezőleg, bízik benne, hogy javítani tudja majd a szlovák válogatott mérlegét.



Fotók: TASR

Marek Hamšík számára nem lesz szokatlan, hogy ő viseli majd a csapatkapitányi karszalagot, úgy érzi, felkészült a feladatra. Mint mondta, nem tartja könnyű ellenfélnek a magyar csapatot. „Számunkra ez egy kis derbi lesz. Tudom, hogy a magyar szurkolók rövid idő alatt elkapkodták az összes jegyet, biztosan fantasztikus hangulatot csinálnak majd a stadionban” – mondta Hamšík.

A szlovák labdarúgó-válogatott keretét ITT tekintheted meg.



Magyarország

A magyar labdarúgó válogatott hosszú éveken keresztül csupán kereste azt a hírnevét, amit az 1900-as években kiépített magának. A válogatott nagy reményekkel vágott neki a legtöbb selejtezőnek, hangoztatták, hogy „most jött el az idő“, de ezeken egymás után elbuktak.

A 2014/15-ös évek körül azonban életjeleket mutatott a válogatott, amely végül Bernd Storck vezérletével kijutott az Európa-bajnokságra. „Az éjjel soha nem érhet véget!“ – skandálták a szurkolók és a labdarúgók is egyaránt, az álom pedig a franciaországi Eb-n is folytatódott: a válogatott a későbbi győztes Portugáliát is megelőzve első helyről jutott tovább csoportjából, a nyolcaddöntőben azonban elvérzett Belgiummal szemben. Sokan azt hihették a csapat végre megtalálta a sikerek felé vezető utat, a következő vb-selejtező azonban ennek szöges ellentétjét mutatta: Magyarország úgy lett csoportharmadik, hogy Andorrától is kikapott, de a későbbiekben Luxemburg, Kazahsztán és Skócia is megszerezte a magyarok skalpját.

Egy félresikerült edzőváltást követően az a Marco Rossi ült le a magyarok kispadjára, aki egy év után a DAC-ot hagyta ott a válogatott kedvéért. Irányításával a csapat ugyan nyert egy kis tartást, de még így is hajlamos a kisiklásra (lásd az észtek elleni 3:3-at). A magyar válogatott másodikként végzett csoportjában a Nemzetek Ligájában, így a szlovákokhoz hasonlóan már csak az Eb-selejtezőben bízhat az Eb-re való kijutást illetően.

Marco Rossi keretében nincsenek nagy meglepetések, a meghatározó játékosok mind kaptak meghívót, de ezúttal a nagy tehetségnek tartott 18 éves fiatalt, Szoboszlai Dominikot is beválogatta a szövetségi kapitány.

Marco Rossi szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, pályafutása legfontosabb mérkőzésére készül. Bár szerinte nem sokan adnak esélyt a magyar csapatnak, viszont úgy gondolja, hogy százszázalékosan felkészültek a riválisból. Mint mondta, majdnem olyan szinten tudják, mire számíthatnak egyes játékosoktól, mintha a sajátjuk lenne.

A DAC-ban szereplő Kalmár Zsoltnak nem lesz ismeretlen a nagyszombati pálya, de azért szem előtt tartja az erőviszonyokat. "Természetesen tudjuk, hogy a szlovákok jóval erősebbek, ugyanakkor hiszek benne, hogy ha azt csináljuk, amire a kapitány és a stáb felkészített minket, akkor meglepetést tudunk okozni. Nagyon fontos lenne a jó rajt, az ugyanis önbizalmat adna a folytatásra" – nyilatkozta a középpályás a sajtótájékoztatón.

A magyar labdarúgó-válogatott keretét ITT tekintheted meg.

Az erőviszonyokat nézve nagy bravúr lenne, ha a magyar labdarúgó-válogatott akár egy pontot is tudna szerezni Nagyszombatban, de hogy Marco Rossi szavaival éljünk: „a futballban az a szép, hogy bármi megtörténhet”. A mérkőzésre csütörtökön 20:45-kor kerül sor, amelyet mi is élőben közvetítünk a Paraméter oldalán.



(tt)