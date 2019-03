Az MKP még nem vette észre, mi történt a Fidesszel Brüsszelben

A Néppárt elnöke, Joseph Daul a Twitteren jelentette be a döntést, ahol felsorakoztatja a határozat velejáróit, hogy mostantól kezdve a fideszesek:

- nem vehetnek részt a néppárt ülésein,

- nem szavazhatnak a néppárt ügyeiben és

- nem jelölhetők a néppártiaknak járó tisztségekre az Európai Parlamentben.

#Fidesz will be suspended with immediate effect and until further notice following today’s vote of EPP members (190 in favour, 3 against). The suspension entails:

▪No attendance at any party meeting

▪No voting rights

▪No right to propose candidates for posts