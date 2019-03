Mint ismert, Marián Kočner vállalkozót Ján Kuciak újságíró és jegyese meggyilkolásának megrendelésével gyanúsították meg múlt héten.

A napilap által megszerzett dokumentumból kiderül, Kočner mely politikusokkal állt kapcsolatban, valamint arra is fény derül, hogy valójában mennyire volt baráti a viszonya a Penta főnökével, Jaroslav Haščákkal. Kočnernak nem okozott problémát arról beszélni, hogy ellenségeinek likvidálása számára a megoldás.

Zsuzsovával összejátszott, sőt, beavatta őt a legtitkosabb ügyeibe, és feladatokat is kapott:

csapdába kellett csalnia minél több férfit, hogy később Kočner zsarolhassa őket, amikor már szorul a nyaka körül a hurok, illetve azért, hogy ne álljanak az útjába a különféle bizniszeiben és politikai terveiben. Kočner és Zsuzsová ezt egész egyszerűen bárányok legeltetésének nevezte.

Elsőkategóriás bárányért a nő 30 ezer eurót kapott, a másodkategóriásért 10 ezer eurót. Összesen 50 személyről akart különféle információkat begyűjteni, amikkel később zsarolhatóvá válnak. A tervei közt szerepelt, hogy Sólymos László környezetvédelmi miniszterről, Gál Gábor igazságügyi miniszterről, Ivan Gašparovič volt államfőről, Ivan Mikloš volt pénzügyminiszterről vagy Andrej Danko házelnökről is gyűjt be információkat.

Zsuzsová egy alkalommal például az alábbi sms-t kapta Kočnertől:

„Egy asztalnál kell ülnöd velük, mosolyognod kell, és az asztal alatt satuba kell szorítanod a golyóikat. Másképp ez nem működik. (…) Mindezt azért, hogy egyszer majd, ha szükség lesz rá, azt válaszolják, hogy igen. Ezért még azt is meg kell tudnod, hogy mikor húzogatták utoljára a fütykösüket.”

A rendőrség szerint Kočner a Zsuzsovának szánt jutalmat a nő lányának számlájára küldte, akinek egyébként a keresztapja volt.

A dokumentumból az is kiderül, hogy nem Zsuzsová volt az egyetlen, akinek Kočner azért fizetett, hogy megfigyeljen másokat. A rendőrök szerint havonta 6400 eurót küldött Peter Tóthnak ugyanezért a feladatért

A vádemelési javalatlatban a Denník N szerint az áll, hogy Kočner képtelen volt megzsarolni Ján Kuciakot, mert semmit nem talált, amit felhasználhatott volna ellene. A nyomozók szerint Kočner éppen ezért dönthetett úgy, hogy megöleti az újságírót.

A javaslatban kitérnek a Kočner elleni bizonyítékokra is: nála voltak azok a felvételek, amelyek bizonyítják, hogy megfigyeltette Kuciakot, a nyomozók pedig azt is bizonyítani tudják, hogy ezeket átadta Zsuzsovának, ő pedig a felbérelt gyilkosnak. A rendőrök azt is tudják, hogyan találkoztak, illetve Kočner mikor és hol fizetett nekik.

A dokumentumból az is kiderült, hogy a tervek szerint először Maroš Žilinka speciális ügyészt likvidálták volna, ő volt ugyanis az, aki felügyelte a Technopol-ügyet, amely miatt Kočnert börtön fenyegette. Csakhogy Andruskó Zoltánnak nem akaródzott eltenni láb alól az ügyészt, éppen ezért már hosszabb ideje tartozott Zsuzsovának azzal a bizonyos 20 ezer euróval, amit a gyilkosságért kapott előlegként. Zsuzsová ezért haragudott a férfire, és fennállt a veszélye, hogy Kočner emberei kivégzik.

Zsuzsová állítólag ezért azt javasolta, hogy „legalább Kuciakkal végezzenek”.

Andruskó ekkor értesítette a két gútai férfit, Szabó Tamást és Miroslav Marčekot, akikről tudta, hogy korábban már öltek embert.

A rendőrségi akta szerint Kočner és Zsuzsová már 2012 óra kommunikáltak egymással különféle mobiltelefonos alkalmazásokon, a Viberen vagy a Whatsappon keresztül, a kapcsolatukról azonban csak kevesen tudtak,a nyilvánosság előtt ugyanis nem mutatkoztak.

A Kuciak-gyilkosság után néhány hónappal Kočner már érezte, hogy elveszítette hatalmát, és nincs biztonságban. Akkor a Piťo-bűnbandához köthető Tomáš Rajecký arra figyelmeztette, hogy le akarják kapcsolni, Kočner pedig azt felelte, hogy számol vele, először azonban még Bašternákot akarta eltenni láb alól.

„Lassan szedelődzködnöm kell, és lelépnem” – írta Kočner, Rajecký pedig erre azt válaszolta, hogy nem is annyira lassan kellene, hanem inkább gyorsan.

„A nemzetközi vizek mindent biztosítanak. Hajót már intéztünk” – válaszolta Kočner.

Rajecký jelenleg Thaiföldön tartózkodik. Nem tagadta, hogy évek óta szoros baráti viszonyban vannak Kočnerrel, szinte nap mint nap sms-eztek, de állítja, nem hiszi, hogy Kočner rendelte volna meg a Kuciak-gyilkosságot: „Ha ez így lenne, nagyon meglepődnék, mert ő egy közeli ember számomra, illetve volt, és nem hiszem, hogy ez az ő stílusa lett volna." Rajecký arról is beszélt, hogy a múltban Ján Kuciak is felhívta, és Kočner felől érdeklődött nála.



(DenníkN/para)