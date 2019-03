Az immár 7. éve működő Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara, melynek székhelye Pozsonyban található, a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara védnöksége alatt jött létre. Regionális irodáját Dunaszerdahelyen működteti. A kamara célja a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elősegítése, és a magyar gazdasági érdekeknek a Szlovák Köztársaságban, valamint a szlovák gazdasági érdekeknek Magyarországon való figyelemmel kísérése.

A kamara elnöki funkcióját továbbra is Dr. Világi Oszkár, a SLOVNAFT, a.s. vezérigazgatója tölti be, a kamara társelnökeként Csák János, Magyarország korábbi nagykövete az Egyesült Királyságban, a Design Terminál elnöke lett megválasztva. Megválasztásra került a kamara ügyvezető szerve a 13-tagú elnökség, melyet a Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara képviselői, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselői, valamint a szlovák-magyar vállalkozások képviselői alkotják.

A taggyűlés résztvevői kifejtették meggyőződésüket, mely szerint a kamara a magyar és szlovák vállalkozások és vállalatok összekötését testesíti meg, akik készek együttműködni kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok elmélyítése céljából és az európai projektek határokon átnyúló megvalósításánál.

