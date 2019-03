Čaputová a nyilvános alkotmánybíró-választást támogatja, Šefčovič a titkosat

Míg Čaputová szerint a nyilvános alkotmánybíró-választás a lehető legjobb megoldás, Šefčovič meg van győződve arról, hogy a választásnak titkosnak kell lennie. Az elnökjelöltek az RTVS szombati politikai műsorában beszéltek erről.

„Nem a közjog gyakorlásáról van szó, amelynek az alkotmány értelmében titkosnak kell lennie, hanem a közhatalomról, ahol nagyobb átláthatósági követelmények vannak. A szavazóknak joguk van tudni, ki hogyan szavazott” – mondta Čaputová.

Šefčovič azonban továbbra is kitartott a titkos szavazás mellett. „Abból az okból kifolyólag is, hogy az alkotmánybíróknak olyan témákkal kapcsolatban is nyilatkozniuk kell, mint bizonyos politikai pártok jövője” – nyilatkozta, majd hozzátette, Nyugat-Európában már standardnak számít a titkos szavazás.



(TASR)