Kiska: Ha a kormány csődöt mond, az előrehozott választás a megoldás

Az ország lakói a legutóbbi parlamenti választások során annak a parlamentnek adtak mandátumot, amely aztán létrehozta a kormánykoalíciót. A polgárok pedig azt várják, hogy abban az időszakban, amelyre megválasztották a parlamentet, végig működni is fog. Mindezt Andrej Kiska államfő mondta el az újságíróknak az utóbbi időben sokat tárgyalt előrehozott választások kapcsán.

„Amennyiben azonban a kormány nem működne megfelelően, államelnökként azt mondom, hogy az előrehozott választások hasznosak lennének. Hogy ez megtörténik vagy nem, azt a kormánykoalíció dönti el" – mondta Kiska. „Kedden összeül a Koalíciós Tanács. Már a múltban is voltak gondok a koalícióban, és nem is kicsik, sőt, már az előrehozott választásokról is beszéltek" – emlékeztetett.

Az államfő nem kerülhette el a politikai jövőjének kérdését sem. Ismét elmondta, hogy erről június 15-én, a mandátumának lejárta után nyilatkozik, függetlenül attól, hogy lesznek-e előrehozott választások vagy nem.

Peter Pellegrini kormányfő pénteken azt nyilatkozta, hogy nem örül neki, hogy a kormánykoalíció kezd eltávolodni a prioritásaitól. Ennek ellenére hisz abban, hogy a kormányának még van mit kínálnia, ezért reméli, hogy a választásokra csak 2020 márciusában kerül sor. „Számomra azonban fontosabb a színvonalas szakmai teljesítmény és az emberek szolgálata. De ha erre nem lesz lehetőség, akkor foggal-körömmel kormányon maradni 2020 márciusáig, csak azért, hogy megtartsuk a hatalmat és a hivatalokat, nem lenne a legjobb Szlovákiának" – jelentette ki.

Az SNS szombaton reagált a kormányfő szavaira. „Csalódottan vesszük tudomásul, hogy a kormányfő az előrehozott választásokat részesíti előnyben. Ha ezt tartja az egyetlen megoldásnak, akkor támogatni fogjuk a javaslatát" – írták. A Híd szerint erről a Koalíciós Tanácsnak kell beszélnie.



TASR