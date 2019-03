Új címet kapnak Manet, Picasso és Cezanne mesterművei

A Fekete modellek - Gericault-tól Matisse-ig című tárlat kurátorai azonosították azokat a fekete modelleket, akiknek korábban nem hangzott el a neve a művekkel kapcsolatban. Az alkotások keletkezésekor ugyanis a fekete modelleket csupán egy rassz típusainak tekintették - számolt be róla a BBC News.

Manet Olympia című festménye 1863-ban készült, és egy ágyon fekvő kurtizánt ábrázol. A párizsi kiállításon azonban a mű a Laure címet kapta az után a modell után, aki szolgálóként jelenik meg a fekvő alak mögött állva. A kép eredeti címét, és a tárlat többi alkotásának eredeti címét is feltüntetik, de csak az új cím alatt, a második sorban.

Az amerikai Denise Murrell, a Musée d'Orsay-ban látható kiállítás egyik kurátora elmondta: az volt a cél, hogy bemutassák, a párizsi modern művészet születésében fontos szerepet játszottak a feketék. Akkor is, ha a művészettörténetből kihagyták őket, nem beszéltek róluk, identitásukat elintézték azzal, hogy "néger nőként" vagy "mulatt nőként" hivatkoztak rájuk.

A tárlaton szerepel Marie-Guillemine Benoist Portrait of a Negress (Egy néger nő portréja) című festménye is, amely most a Portrait of Madeleine (Madeleine portréja) címet kapta. A kép 1788 után készült, miután a francia forradalom elsöpörte a rabszolgaságot, de még az előtt, hogy 1802-ben Napóleon visszaállította volna.

Murrell megjegyezte, hogy több mint 200 évig senki sem kutatott az után, hogy ki volt a modell. Pedig a korszak legnagyszerűbb mesterművein jelentek meg ezek a fekete modellek.

Theodore Gericault Medúza tutaja című festményén három hajótörött tengerész modellje is fekete volt. A festő kedvenc modellje pedig, aki egy művészetszerető haiti férfi, Joseph volt, hősies pózban áll a tutajon.

A kiállítás, amelyen Delacroix, Gauguin és Bonnard művei is megtekinthetők, július 21-től látogatható az Orsey múzeumban.

(MTI)