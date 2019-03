Ezentúl akár 500 euróra is büntethetik az önjelölt szlovák G. I. Joe-kat!

A fegyveres erőkről szóló törvény módosítása értelmében a katonai egyenruhák és a szlovák hadsereg jelzéseinek jogosulatlan használata miatt májustól akár 500 eurós büntetés is kiszabható. A módosítást szerdán fogadta el a parlament. A védelmi minisztérium az intézkedéssel a szélsőséges félkatonai szervezetek okozta problémákra reagál.

A tilalom a katonai uniformisokkal összetéveszthető, a szlovák állami címerrel megjelölt, másféle ruházatokra is vonatkozik. Illegális a hadsereg jelzéseivel való visszaélés az írásbeli kommunikációban, doménnevekben, illetve weboldalak címeiben, valamint gépjárműveken is. Büntetni fogják azokat a nem katonai személyeket is, akik személyazonosító kártyát használnak.

„A katonai egyenruhák kizárólag a szlovák fegyveres erők tagjait, az önkéntes katonai kiképzés résztvevőit, az aktív tartalékosokat és a rendkívüli szolgálatot teljesítő katonákat illetik meg. Az állam biztonsági egységeiről van szó, az egyenruhát nem hordhatja akárki” - hangsúlyozta Peter Gajdoš (SNS) védelmi miniszter.

A jogszabály a jelenleg érvényben lévő egyenruhákra vonatkozik. Az intézkedés nem érinti a horgászokat és a vadászokat, akik nem az aktuális mintázatú öltözéket használják. Kivételt képeznek a fegyveres erők állományába tartozók nyugdíjára vagy rokkantsági nyugdíjára jogosult személyek, a fasizmus elleni harcok résztvevői és a rehabilitált katonák is.

(TASR)