Átadták a Tulipán óvodát Komáromban

Komárom Város Önkormányzata 2018 májusában kapott magyar állami támogatást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től, ennek a projektnek köszönhetően kerülhetett felújításra a csütörtökön ünnepélyesen átadott óvoda. A magyar állam 225 ezer eurónyi összeggel támogatta a város óvodájának megújulását. A megbízott kivitelező vállalat tavaly szeptemberben kezdte meg az óvoda területén a munkálatokat.

A magyar államtól kapott összegnek köszönhetően a felújítás során befejeződött az óvoda épületegyüttesének komplett hőszigetelése, a teraszokat is beleértve, új műanyag ablakok lettek beépítve, valamint a fő bejárati ajtók is le lettek cserélve. Az óvoda új számítástechnikai, az óvodai nevelést segítő eszközökkel is gazdagodott.

A Tulipán óvoda Komárom második legnagyobb magyar tannyelvű intézménye, jelenleg mintegy nyolcvan gyermekkel négy vegyes csoport működik.

Az ünnepségen részt vett Czimbalmosné Molnár Judit, a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöknője, Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem rektora, Keszegh Béla, Komárom város polgármestere, Őry Péter, az MKP országos tanácsának elnöke, Varga Tamás, Komárom város alpolgármestere, Ondrej Gajdáč, Komárom város alpolgármestere, Szénássy Tímea, az iskolai és kultúrális bizottság elnöknője, valamint városi képviselők és más közéleti személyiségek.

A polgármester, Keszegh Béla, köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki segítette az óvoda felújítását. Mint mondta, Komárom város vezetése továbbra is prioritásként tekint a komáromi oktatási intézmények fejlesztésére.

Ünnepi beszédet mondott még az óvodai intézmény vezetője és Czimbalmosné Molnár Judit, a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője.

A kultúrműsorról a helyi óvodások gondoskodtak. Az ünnepi beszédek után az óvoda átadást szimbolizáló szalag átvágása következett.



(-)