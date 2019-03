D4R7: „Ha a felügyelet elhanyagolta a munkáját, annak nagyon súlyos következményei lesznek. Itt most a Csallóközről van szó!”

Mindezt a Közlekedésügyi Minisztérium közölte, hozzátéve, hogy az ügyben nem hajlandóak kompromisszumot kötni, amennyiben pedig a felügyelet hibázott, annak komoly következményei lesznek. A minisztérium reakciója arra a kiterjedt rendőri razziára vonatkozott, amelyet csütörtökön tartottak Pozsony megyében, és amely azzal a gyanúval állhat összefüggésben, amely szerint a pozsonyi körgyűrű építéséhez szennyezett földet, illetve építkezési hulladékot használhattak.

Érsek Árpád közlekedésügyi miniszter (Híd) a saját elmondása szerint megvárja a rendőrségi nyomozás eredményét, és majd az alapján vonja le a következtetéseket.

„Ha a független felügyelet elhanyagolta a munkáját, annak nagyon súlyos következményei lesznek. Itt most a Csallóközről van szó. Én magam is csallóközi vagyok, ezért számomra is fontos, hogy mit fognak az unokáim inni. Nem mindegy, hogy mi kerül az autópálya alá" – jelentette ki.