Čaputová: Az emberek frusztráltak, nem bíznak a politikusokban

Bevallása szerint hatalmas elkötelezettségnek tartja a több mint egymillió szavazatot, amit a választóktól kapott.

Čaputová elmondása szerint június 15-ig (ekkor adja át Andrej Kiska helyét az új elnöknek) pihenni szeretne, valamint a csapata összeállításán akar dolgozni. Emellett nem formális találkozókon szeretne részt venni a közhatalom képviselőivel.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan kik alkotják majd az új köztársasági elnök csapatát, de Čaputová elmondása szerint már van elképzelése, hogy kiket szólítana meg.

Čaputová elárulta, köztársasági elnökként első külföldi útja Csehországba vezet majd. Emellett be szeretné járni Szlovákiát is, hogy találkozzon az emberekkel, továbbá politikusokkal is hivatalos tárgyalásokat tervez. Čaputová hozzátette: nem zárja ki annak lehetőségét, hogy találkozzon a ĽSNS képviselőivel, de erre csakis abban az esetben kerülhet sor, ha korrigálni tudják szélsőséges kijelentéseiket.

Peter Pellegrini kormányfővel és Andrej Danko házelnökkel kapcsolatban elmondta, tiszteletben tartja tisztségüket, és bízik benne, hogy tudnak majd együtt kommunikálni Szlovákia problémáit illetően.

Zuzana Čaputová vasárnap az RTVS O 5 minút 12 műsorában is vendégeskedett, ahol kijelentette: szeretné meghúzni a határt az ellenkampány mögött, amelyet többek között a Smer-SD is folytatott a személye ellen.

„Nem a személyes érintettségre kell összpontosítani, hanem előre nézni és nem benne ragadni a személyes vitákban. Tárgyilagosan kell a dolgokra tekintenünk" – mondta.

Čaputová emellett felhívta a figyelmet, hogy a széthúzás nem szolgál a társadalom javára. „Nyíltan szeretném vállalni a véleményemet, de nem figyelmen kívül hagyva az ellentétes véleményen lévőket sem. Liberális jelöltként konzervatív szavazókat is sikerült megszólítanom, amiért nagyon hálás vagyok. Ha képesek vagyunk tárgyilagosan kommunikálni, képesek leszünk megoldásokat is találni" – tette hozzá.

Čaputová szerint a társadalmi változás egy folyamat. „A köztársasági elnök feladata inspirálni, motiválni és összetartani a társadalmat" – üzente. A megválasztott államfő ismét elmondta, hogy a közeljövőben felmondja a Progresszív Szlovákia pártban való tagságát.



TASR/para