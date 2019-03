Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny

„Alsónyárasdon december közepe óta uralkodik a vörheny. Eddig kilenc gyermek halt bele. A járvány miatt az iskolákban a tanítás szünetel” – tudósított szűkszavúan a Csallóköz 1910. január 16-án.

Füssy Gyula csilizpatasi lakos 1909. október 18-án harmadmagával Dunaszerdahelyre kocsikázott. A Pirk hídjánál gyanútlanul hajtott fel a vasúti átjáróra, ahol a Komárom felé robogó vonat elragadta járművét. A kocsi nyomban felborult, s a tüzes masina hosszan tolta maga előtt. Rúdja eltörött, a lovak húzói elszakadtak. Az utasok lepotyogtak róla, a paripák pedig elfutottak. A csodával határos módon senki nem sérült meg a karambolban. A kocsist testi épség elleni hihágás miatt vád alá helyezték. December 28-án a vaspályánál helyszíni szemlét tartott Lengyel Béla királyi járásbíró és Marczell Kálmán királyi járásbírósági jegyző, jelen volt dr. Németh Dezső ügyészségi megbízott is. A korabeli sajtó tudósítása szerint „a bíróság Füssy Gyulát az ellene emelt vád alól felmentette azon alapon, hogy a fák miatt nem látta a vonat közeledését, és úgy őt gondatlanság nem is terheli”. Az ügyészségi megbízott azonban a felmentő ítélet ellen fellebbezést jelentett be. A leírt körülmények között viccesnek tűnik, hogy a patasiak egy kosár tojást is hoztak eladni Dunaszerdahelyre. A szemtanúk úgy látták, hogy az összetört tojások között több fias tojás volt. „A véletlen nem engedte, hogy a háziasszonyok mérgelődjenek a minőségtelen piaci áru miatt” – kommentálták a történteket.

Somorján, az 1910-es esztendő elején a főszolgabírói hivatal lefoglalta egy helybeli kereskedő teljes mákkészletét, melyből mintát küldött a budapesti magyar királyi magvizsgáló állomáshoz. Történt ugyanis, hogy az illető üzletesnél vásárolt máktól sokan megbetegedtek. Hamarosan kimerítő lelet érkezett vissza a fővárosból, mely szerint „a beküldött minta 1,73 százalék mérges beléndek maggal meghamisított mákmagot tartalmaz”. A helyzetet az a körülmény súlyosbította, hogy nem a véletlen fertőzés esete forgott fenn, „mert a beléndek nem terem művelt talajon s a beléndekmagnak nagy mérgessége és a mákkal való hasonlatossága miatt a hamisítás súlyosabb beszámítás alá esik”. Kiderült, a somorjai kereskedő a mákot egy pozsonyi nagykereskedőnél szerezte be, akinél szintén folytatott vizsgálatot az ottani rendőrkapitányság. A hatósági eljárás további fejleményeit nem ismerjük.

Dunaszerdahelyen, 1910. január 9-én este a csendőrök cigányokat üldöztek, és fegyvert használtak. Egy cigány megsérült a lábán. Az eset megvizsgálására a pozsonyi csendőrparancsnokság Papp Dezső csendőrzászlóst küldte ki...



