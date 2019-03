A képviselők az ígéretek betartását várják az új államfőtől

Juraj Blanár (Smer-SD) szerint Čaputovára főleg a liberális választók szavaztak. Pozitívan értékelte, hogy Maroš Šefčovičnak – annak ellenére, hogy nagy túlerővel kellett szembenéznie – sikerült a második körben megdupláznia a szavazói számát. Hozzátette: a kormánykoalícióban nem egyeztek meg abban, hogy kit fognak támogatni, de ez SNS-től világosabb állásfoglalást vártak volna. Šefčovičot professzionális politikusnak tartja, és ezt a Smer-SD szeretné Szlovákia érdekében kihasználni.

Igor Matovič (OĽaNO) a választások eredményeiben a liberálisok és a keresztények változás iránti igényét látja. Reméli, hogy Čaputová betartja az ígéretét, és összeköti a liberálisokat és a keresztényeket. Szeretné, ha Čaputová találkozna Marian Kotleba, Štefan Harabin és a többi párt támogatóival. Matovič köszönetet mondott Robert Mistríknek, 'a választások hősének', aki a visszalépésével szerinte nagyban befolyásolta a választások eredményét. Matovič nem ért egyet Miroslav Beblavý (független) és Ivan Štefunko képviselőkkel, akik szerint Čaputová győzelme a liberálisok győzelme volt.

Natália Blahová (SaS) sem érte egyet ezzel a kijelentéssel. Ő azt várja az új államfőtől, hogy mindenki elnökeként pártatlan legyen. „Azóta támogattuk Čaputovát, mióta Robert Mistrík visszalépett" – jelentette ki, hozzátéve, hogy ezzel nagy lépést tett Szlovákiáért.

Jaroslav Paška (SNS) pozitívan értékelte, hogy Čaputová végig kulturáltan nyilvánult meg. A képviselő szerint képviselheti az országot, ha képes lesz eligazodni a teendőiben és az ország külpolitikájában. Paška szerint a nyilvánosság azt várja az államfőtől, hogy megbékítse a társadalmat, a politikai versenynek a politikai pártok szintjén kell maradnia. A választási részvétellel kapcsolatban elmondta, hogy az SNS-t meglepte az alacsony arány, nem tartja jó dolognak, hogy a választók 60 százalékának nem volt a második körben jelöltje.

Ivan Švejna (Híd) munkaügyi államtitkár szerint a köztársasági elnök feladata nem csupán az ország képviselete, hanem a politikai döntéshozatal is. A Most-Híd szerinte azért támogatta Čaputovát, mert a nemzetiségi kisebbségeket is meg tudta szólítani. Reméli, hogy a hivatalában is foglalkozni fog a kisebbségekkel.

„Köszönet jár a többi jelöltnek is, akik az első fordulóban indultak" – mondta Boris Kollár (Sme rodina), aki szerint a jelöltek nagy erőfeszítést tettek. Megköszönte a választóknak is a részvételt. Annak ellenére, hogy nem ért egyet Čaputová liberális nézeteivel, úgy gondolja, hogy jó államfő lehet. Örülne, ha betartaná az ígéretét, és nem szakítaná szét a társadalmat. Amennyiben ez sikerül neki, el tudja képzelni az együttműködést. Kollár szerint a választások eredményei is arról árulkodnak, hogy az emberek változást akarnak.

Martin Beluský (ĽSNS) szerint amennyiben Čaputová minden polgár érdekeit egyformán fogja képviselni, nincs akadálya az együttműködésnek. A képviselő elmondása szerint a párt tagjai a választások előtt megegyeztek, hogy nem támogatják egyik jelöltet sem.

A képviselők a politikai történéseket is kommentálták. Blahová szerint még nincs vége a koalíció válságának, a kormány szerinte elveszítette a jogszerűségét. Paška nem gondolja, hogy sor kerül előrehozott választásokra. Ezzel egyetért Švejna is, aki szerint az előrehozott választások megszervezése ráadásul nem is egyszerű. Matovič sem gondolja, hogy előrehozott választások lesznek, de amennyiben ez megtörténik, azt várja Čaputovától, hogy az alkotmány értelmében járjon el. Ugyanezen a véleményen van Kollár is.



