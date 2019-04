Határtalanul Budapesten

Magyarországra utazásukkor egy három csillagos szállodában voltak elszállásolva, teljes ellátással, mindezt egy pályázatnak köszönhetően. Egy előre eltervezett program alapján nagyon sok kellemes élményben volt részük.

"Már az első napon, megérkezésünk után meglátogattuk a partneriskolát, ahol azokkal a diákokkal találkoztunk, akik pár héttel ezelőtt tiszteletüket tették a mi iskolánkban. Örültünk az újratalálkozásnak és megtekintettük az általuk készített prezentációt. A látogatás után rövid szabad programot kaptunk a Lurdy házban. Az élményekkel dús nap után végre megérkeztünk a szállásunkra, ahol már terített asztalokkal vártak vacsorára" - írták le a történteket a diákok.

A második nap is a projekt készítésével kezdődött. Miután végeztek az iskolában és megalkották az általuk kitalált élményközpontú iskolát, majd a buszuk a Nemzeti Múzeumhoz ment, ahol a számos kiállítási tárgy között fellelhettek egy nagymegyeri részvényt is. Ezután Jenei Gyöngyi idegenvezető elkalauzolta őket a történelmi belvárosba, ahol gyönyörködhettek a Halászbástyában, a Budai várban és a Parlament épületében is. Este újabb meglepetés várt rájuk - elvitték őket a kivilágított Groupama Arénához - azaz a Ferencvárosi Torna Club futballpályájához.

A harmadik nap kora reggel útnak indultak Visegrádra, ahol egy sétát tettek a Fellegvárban és a Mátyás palotában. A Mátyás palota árnyékában a Duna partján elköltött ebéd után az úticél Szentendre volt, ahol egy rövid séta után megtekinthették a Szamos Marcipán Múzeumot és a csodás belvárost.

A negyedik nap könnyes búcsút vettek a partneriskolától és hazautaztak.

"Nagyon sok élménnyel tértünk haza és alig vártuk, hogy itthon élménybeszámolót tarthassunk. Köszönjük a lehetőséget a BGSZC Szász Ferenc Szakgimnáziumnak és Szakközépiskolának, a Talabor utazási irodának, a Határtalanul programnak, de elsősorban Mgr. Berényi Renáta igazgatónőnek, hogy lehetővé tette számunkra az utazást, valamint Mgr. Huszár Ambrus Rita tanárnőnek, projektvezetőnek, hogy általa létrejöhetett a pályázat, Mgr. Beke Lajtos Kitti, Mgr. Dudás Márta és Mgr. Molnár Gyöngyi tanárnőknek, hogy vállalták felügyeletünket!" - fogalmaztak.

(II.A és B osztály tanulói)