Pellegrini arra számít, hogy Čaputová konstruktív partnere lesz

Peter Pellegrini elvárja Zuzana Čaputovától, hogy konstruktívan és intenzíven tanácskozzanak a jövőben a Szlovákiát érintő problémák megoldásáról.

"Én kész vagyok ilyen vitákra az elnöknővel" - szögezte le, majd köszönetet Maroš Šefčovičnak a kampányáért, és nagyra értékelte a kampányát, mely során véleménye szerint Šefčovič megtett mindent, ami két hónap alatt lehetséges.

Elárulta azt is, Šefčovičot el tudná képzelni hazai politikai szerepkörben is. "Az alapján, ahogyan megnyilvánult a kampány során, vagy amikor láttam, hogyan reagálnak rá az emberek, amikor találkoznak, úgy gondolom, tudna mit ajánlani nekik idehaza is" - húzta alá.

(TASR)