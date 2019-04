A Jaffás és a Kofolás: Magyarul povedálni, po szlovenszki mondokovaty (10. rész)

A műsor a magyar nyelvről, a magyarul beszélőkről és a szlovákiai magyarok nyelvhasználatáról szóló témákat elemez.

X. rész: Magyarul povedálni, po szlovenszki mondokovaty

Hizsnyai Tóth Ildikó és Kerényi György ezúttal a vegyes házasság témáját boncolgatják.

Szakértők szerint az, hogy a szlovákiai magyarok közül egyre kevesebben vallják magukat magyarnak és egyre kevesebben beszélnek magyarul, főként a vegyes házasságoknak köszönhető.

A műsorban szó esik arról, hogy milyen nyelvi egymás melletti stratégiák léteznek a kétnyelvű családokban, hogyan csiszolódik egymáshoz két nyelv, illetve a szülők hogyan adják tovább a magyar nyelvet, és továbbadják-e egyáltalán. A felmérés érdekében négy családdal készítettek interjút.



A vegyes házasságban élő Lucia Satinská nyelvészhez és Molnár Csaba filmrendezőhöz látogatott el Récsei Noémi. Lucia elmondta, náluk nagyon természetesen működik a kétnyelvűség, mivel mindketten beszélik mindkét – a szlovák és a magyar – nyelvet. A kérdésre, hogy mitől függ az, hogy mikor melyik nyelvet használják, azt válaszolták, hogy általában azon múlik, épp ki tartózkodik náluk. Ha például Lucia szülei, akkor többnyire szlovákul szólalnak meg, ha Csaba szülei, akkor magyarul, és ha mindkettőjük szülei jelen vannak, akkor mindkét nyelvet használják.

Csaba elmondta, kimondottan szereti, ha kettesben vannak, és Lucia szlovákul, ő pedig magyarul kommunikál a másikkal.

Ám az, hogy a hétköznapokban milyen nyelven szólalnak meg, leginkább a kedvüktől függ. Közrejátszik például a fáradtság is. Lucia elismerte, ha fáradt, nehezebben ért és beszél magyarul, akkor inkább szívesebben használja a szlovák nyelvet. Illetve, ha sokáig beszéli a magyart, hamarabb elfárad. Ugyanígy van ez Csabával is, hiszen ha egész nap idegen nyelven beszél az ember, sokkal hamarabb kimerül.

Luciánál a magyar nyelv iránti kíváncsiság és szeretet gyerekkorában kezdett elhatalmasodni rajta, főleg akkor, amikor szülei valami olyan dologról beszéltek a gyerekek előtt, amiről nem akarták, hogy azok tudjanak.

Lucia beszélt arról is, mi mindennel kellett szembenéznie gimnazistaként. Mint elmondta, osztálytársai meglepődtek és nem értették, hogy ha ennyire jó nyelvérzéke van, miért pont magyarul akar megtanulni, és nem valamelyik világnyelvet szeretné elsajátítani. A magyar nyelvet egyenesen csúnyának gondolták, de Lucia próbálta nekik elmagyarázni, hogy a magyar egy nagyon fontos nyelv Közép-Európában.



Csaba elmondta, mint manapság is sok iskolásnak, neki is nagyon nehéz dolga volt a szlovák nyelv tanulásával. Nem hiszi, hogy jó módszer volt az, ahogy tanítani akarták. Azt mondja, sokkal jobban tudott angolul, mint szlovákul.



Deák Renáta szlovákiai műfordító magyarországi férje is megszólalt a téma kapcsán. Mint elmondta, sok mindent elsajátított szlovákul hallásból, de sosem határozta el magát eléggé, hogy teljesen megtanulja a nyelvet.



A műsor következő vegyes páros vendége Marosz Diána és Ján Marosz volt. A férj szlovák, a felesége magyarországi. Megismerkedésükkor Diana férje összesen egy mondatot tudott magyarul, az esküvő előtt azonban részt vett egy háromhetes tanfolyamon, amely során sikerült sok mindent elsajátítania. Saját bevallása szerint még sok kifejezést helytelenül használ, de hallás alapján máig rengeteget tanul.



A 10.rész utolsó interjúalanyai Szabó Réka és Martin Piaček voltak, akik közül – az előző pároshoz hasonlóan – a férj szlovák, a feleség pedig magyar. Mindkettejükben ott volt a vágy, hogy megtanulják a másik anyanyelvét, azonban ezt egyiküknem sem sikerült teljesen.

Így máig az angol a közös nyelvük, amit egyébként megismerkedésük idején Réka sem beszélt tökéletesen.

A következő részben a Jaffás és a Kofolás tovább boncolgatja a vegyes házasság témáját.

A teljes műsor meghallgatható a Pátria Rádió archívumában.



(Renczes E.)

Az előző részek:

A Jaffás és a Kofolás: Minek nevezzelek? (1. rész)

A Jaffás és a Kofolás: Hát maga meg hogy beszél? (2. rész)

A Jaffás és a Kofolás: Rossz nyelvek szerint (3. rész)

A Jaffás és a Kofolás: Mondhassa így egy professzor? (4. rész)

A Jaffás és a Kofolás: Hatuma-beszéd (5. rész)

A Jaffás és a Kofolás: Keresem a szót, keresem a hangot (6. rész)

A Jaffás és a Kofolás: Szóvá tett szavak (7. rész)

A Jaffás és a Kofolás: Lakatot tesz a szájára (8. rész)

A Jaffás és a Kofolás: Itt élned, s fordítanod kell (9. rész)