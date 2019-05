BB9: Három nap, két színpad, rengeteg fellépő, értékes nyeremények és vidám gyereknap

Ahogy azt már megszokhattuk, most is a bősi Amade park ad otthont a 2019. június 7. és 9. között megrendezésre kerülő 3 napos fesztiválnak. Ismét igazán különlegesnek ígérkező programokra és rengeteg fellépőre számíthatnak az érdeklődők, ráadásul péntek este Pumped Gabo és Aurelio is együtt bulizik majd a közönséggel, egy igazán fergetegeset és gazdára talál egy vadonatúj személyautó is. A legkisebbekre is gondoltak a szervezők, hiszen a fesztivál ideje alatt különféle gyerekprogramokkal, szombaton pedig 10-től 17 óráig vidám gyereknappal várják őket. Ne feledjék, május végéig még válthatóak kedvezményes bérletek a 9. Bősiek Bősért fesztiválra!