Csont nélkül átment a hülyeség törvénye, mert puhapöcsnek érzi magát Dunaszerdahelyen Dušan Tittel...!

Képzeld el, hogy a normális nyilvánosság számára az enyhén szólva is korlátoltnak tekinthető kvázi százados és tényleges tolvaj (plagizátor), Andrej Danko miatti vészhelyzetben tanácskozik a Szlovák Nemzeti Párt "agytrösztje". A Mi a (+18) faszt csináljunk a vészesen csökkenő választási preferenciáink miatt címmel összerántott ötletbörzén néz mindenki, mint moziban, amikor valakinek leesik, hogy echte szlovák nemzeti elkötelezettségű pártemberekként jobb híján abba lehetne belekötni, miért kell meggyalázni a szlovák címert.

Tökmindegy, hogy ki volt az ötletgazda, de valaki biztos fölordított ekkor, hogy (+18) dopicsi, láttátok a szlovák hokiválogatottra erőltetett nemzetáruló címert??? Hokibotokkal gyalázzák aztat...! Védjük meg a nemzeti jelképeket és Andrejunkról úgy eltűnnek a szégyenteljes billogok, mint kamaszlányról a cucflek...!

És lőn!

Kutyafuttában „ki is munkálták“ Lex-hokejky munkacímmel az állami/nemzeti jelképek használatát szabályozó törvény módosítási javaslatát...

Amely, primitív, többszörösen gyermeteg katyvasz ide vagy oda, annak rendje-módja szerint be is került az általában dilettáns, trehány, mindemellett meglehetősen nagy arccal flancoló honatyák elé a nemzeti parlamentbe. Ahol, ahogy a házszabály szerint köll, három olvasatban (három jogi és politikai szűrőn) úgy folyt át, mint olcsó kannásbor azoknak a hülyéknek a torkán, akik naponta ilyesmivel mocskolják pld. az újságírókat, akik nem ugyanazt a tompa szöveget mantrázzák, amit ők a söntésnél két hányás között szoktak...

Szóval, annak ellenére, hogy a népi hiedelemekkel ellentétben azért nem csak született analfabéták ülnek a parlamenti padsorokban, csont nélkül átment a hülyeség törvénye!!!

Azzal a meglehetősen sunyi, az intézményes gyanakváson és ellenségkeresésen alapuló kiegészítéssel együtt, amely szerint törvénysértés „idegen“ országok himnuszát gajdolnia a futballmeccsek szurkolóinak!!! Különös tekintettel a dunaszerdahelyi DAC keménymagjára!!!

Mert attól esetleg puhapöcsnek érzi magát a szlovák nemzet egyik futballistája, Dušan Tittel.

Meg egyéb korlátolt, de nemzeti érzéstől duzzadó, politikai státusszal megjelölt senkihelyettesek... Azokról van szó, akiknek a futbalmeccsek szóhasználatával legfeljebb annyit érdemes üzenni, hogy ENNYIT TUDTOK, (+18) BAZMEG!

Itt most véget is lehetne vetni ennek a szövegnek, hiszen a közhely szerint is fölösleges hülyékkel vitatkoznod, mert legyőznek a rutinjukkal...

Csakhogy tovább is van, mondom még.

A szóban forgó, normális európai polgárnak nem való vidékre elbitangolt szlovák nemzeti csorda nyomában zokszó nélkül nyomult egy csomó, esetleg elvileg jobb sorsra érdemes ember is. Többek között olyanok, akikről tényleg azt hiheti az óvatlan szemlélő, hogy ők nem holmi ökörcsorda. Plusz, ha kétségbe vonja valaki, ha nem, magyarok ők. Igen, a Híd parlamenti frakciójának tagjairól van szó! Akik ezt a nagyon buta, ezért rendkívül baljós törvényjavaslatot csont nélkül megszavazták. Csakhogy nem azért ám, amit majd kegyetlenül rájuk süt a felszínes népítélet, miszerint szimpla nemzetárulók ők!

Hanem csakis azért, mert trehány faszkalap valamennyi!

Ugyanis nyilvánvalóan fogalmuk sem volt arról, hogy mi az, amire megnyomják a parlamentben az IGEN gombot.

Nem kis jóindulattal állít ilyesmit az ember, hiszen személy szerint ismerni lehet őket. És köztudott róluk, ők is vigyázzba szoktak állni a dunaszerdahelyi MOL-arénában, amikor a meccsek előtt elénekli a keménymag a magyar himnuszt. Ami viszont egyáltalán nem mentség, hanem inkább súlyosbító körülmény! Mármint, hogy ők is vigyázzban állnak, mégcsak nem is őszintétlenül. Mert ha már semmi másért, legalább ezért lett volna kutyakötelességük résen lenni, amikor a primitív nemzeti gyorsítóval belőtt SNS- különítmény elkezdi emlegetni a nemzeti jelképeket...

De, ha már egyéb bokros teendőik miatt meglógtak a parlamenti ülés vitájáról – van az a nő, van az a sztrapacska vagy pilsner vodkával – , legalább a hidas frakcióvezető, Dr. Bastrnák Tibor vette volna a fáradságot... Hogy, amint az a parlamenti szavazásoknál kötelező gyakorlat, koordinálja a rábízott bandatagok viselkedését.

Konkrétan, hogy közölje, ökörségre márpedig akkor sem szavazunk, ha Andrej Danko megígéri, fejreállva ketyegi el majd nekünk a magyar himnuszt Kövér László kebelén, Budapesten.

Ezért doktor úr, ön „monnyon le“ frakcióvezetői posztjáról! Már, ha a pártja jövője önnek nem smafu...!

Itt lehetne másodszor is vége ennek a szövegnek, de hogy világos legyen minden elv, íme:

Személy szerint én soha, egy pillanatig sem lelkesedtem azért, hogy imádott csapatom, a DAC meccsei előtt, meg után elénekli a szurkolók egy csoportja a himnuszomat. (A magyar himnuszról van szó, ha akad is néhány hőbörgő, aki ezt kétségbe vonja majd.)

Nem lelkesedtem azért, mert a himnusz számora nem holmi Akácos út, ha végimegyek rajtad én... Amit, az utóbbit, akárhányszor és akárhol, akármilyen állapotban el lehet dalolni orrba-szájba... És egyáltalán nem kell neki – az Akácos útnak – megadni a tiszteletet, mint ahogy a himnuszunknak kötelesség!

A himnusz ugyanis nemzeti imádság – ahogy minden nemzet számára az a sajátja –, amit nem szokás önmagunk szórakoztatására előadni. Szerintem!

Itt viszont le kell szögezni, hogy ebbéli véleményem semennyire nem befolyásol abban, hogy eszembe jusson bárkinek törvénnyel tiltani a himnusz eléneklését.

Sőt, felháborító civilizálatlanságnak tartom, még a gondolatát is, hogy bárkinek, bárhol, büntetés terhe mellett be lehessen tiltani bármilyen nemzet himnuszának eléneklését!

Tudod, miért? Mert liberális magyar vagyok. Nem pofázom bele egyetlen embertársam magánügyeibe sem... Semmilyen magánügyébe! Esetleg véleményezem azokat...