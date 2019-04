Világi a LEX DAC-ról: Ez zsákutca, de van néhány ötletem

Amint arról beszámoltunk, egy apró módosításnak köszönhetően törvény szankcionálja a magyar himnusz eléneklését mondjuk egy DAC mérkőzésen vagy akár egy március 15-i ünnepségen.

A dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapatának szurkolói körében már hosszú évek óta hagyomány, hogy minden mérkőzés kezdetekor - hazai pályán, de idegenben is - eléneklik a magyar himnuszt. Világi Oszkár, a dunaszerdahelyi klub tulajdonosa hibásnak tartja az új törvényt.

„A törvényt hibás lépésnek tartom, ami ódivatú gondolkodás eredménye. A nemzeti öntudatot nem mások rovására kell építeni, mert az nem hatékony út, hogy másokat próbálunk korlátozni. Járom a szlovákiai stadionokat, és azt tapasztalom, hogy a szlovák himnuszt nem éneklik. A szlovák parlament képviselőinek erről kellene elgondolkodniuk. Nálunk a himnuszéneklés kifejezi hovatartozásunkat és senki ellen nem irányul. Ez egy hibás döntés, ami nem vezet sehova, ez egy zsákutca. A magyar himnusz éneklését nem lehet meggátolni. Ha nem változik a törvény, akkor készek vagyunk megfizetni a büntetést, vagy kitalálunk valamit, amivel korlátozni lehet a végrehajtását. Van néhány ötletem, de erről még korai lenne beszélni“

– nyilatkozta a Paraméternek Világi Oszkár.

A március 27-én elfogadott jogszabály szerint május 15-től büntetendő annak a külföldi országnak a himnuszát elénekelni, amelyiknek a helyszínen nincs hivatalos küldöttsége.

A jogszabály szerint 7000 euróig terjedő pénzbírsággal lehet sújtani a törvényszegőket.

Az ominózus állami jelképekről szóló törvény módosítását 108-an támogatták, a 13 tagú Híd frakcióból kilencen voksoltak mellette - köztük a magyar nemzetiségű képviselők is - kivéve a szavazás során tartózkodó Cséfalvay Katalint és Peter Kresákot, valamint a porckorongműtéte után jelenleg otthon lábadozó Bugár Béla pártelnököt és Peter Antalt, akik nem voltak jelen az ülésen.

A Híd a témára reagálva jelezte, újra akarják tárgyalni a témát. „Nekünk fontosak a magyar választóink és az ünnepeink, s az is, hogy ebben az országban mindenki azt a himnuszt is énekelhesse, ami neki kedves. Ezért nem engedjük, hogy ez az értelmetlen korlátozás hatályba lépjen. A témát újratárgyaljuk, erről már a koalíciós partnereinket is tájékoztattuk. A hibát mielőbb orvosoljuk, a frakcióban pedig levonjuk a személyi konzekvenciákat” – áll a párt hivatalos közleményében.



