Tévésorozatot forgatnak Marylin Monroe utolsó napjairól

A drámasorozat bemutatja, hogy a színésznő milyen kapcsolatban állt a hollywoodi stúdiófőnökökkel és John F. Kennedy amerikai elnökkel. A forgatókönyvön Dan Sefton dolgozik, az előkészítésben a producer Simon Lupton is részt vesz.

Sefton jegyzi a BBC Trust Me című orvossorozatát is, amelyből idén újabb évad készül.

Monroe nevéhez olyan filmek fűződtek, mint a Van, aki forrón szereti, a Szőkék előnyben és a Hétévi vágyakozás. 36 évesen, 1962 augusztusában öngyilkos lett. Halálát altató-túladagolás okozta, de öngyilkossága és annak körülményei máig vitatottak.

A The Last Days of Marilyn Monroe (Marilyn Monroe utolsó napjai) munkacímű sorozat részben Keith Badman 2010-ben megjelent könyve, a The Final Years of Marilyn Monroe (Marilyn Monroe utolsó évei) alapján születik.

A sorozat a BBC stúdió szóvivője, Anne Pivcevic szerint a hatalom, a szerelem, a lojalitás és a politika témáit járja körül a színésznő történetén keresztül.

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ki játssza Monroe-t.

