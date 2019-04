Vágsellyén felújítják a köztereket, játszóterek épülnek

A munkát a nyári vakáció kezdetéig elvégzik. Közel félmillió eurót nyert a város az európai alapokból a tervek megvalósítására. Összesen három multifunkciós játszóteret építenek, szabadtéri edzőgépeket is felszerelnek.

„Nemcsak az új játszóterek miatt fontos ez a beruházás, hanem azért is, mert sokkal kulturáltabb lesz a környezet”

– mondta Jozef Belický, Vágsellye polgármestere.

Hozzátette, a projekt részeként növényeket ültetnek ki és vízmegtartó berendezéseket építenek be.

– tette hozzá Belický.

Más beruházások is zajlanak a városban. Útfelújítás zajlik, bárlakások épülnek, modernizálák a vágvecsei kultúrház épületét.

„Nemrég fejezte be a város a tűzoltószertár felújítását Vágvecse városrészben,és előreláthatólag májusban hivatalosan is átadjuk a Duslo vegyi üzem irányába vezető bicikliutat is. A játszótereket pedig szeretnénk a nyár elejére befejezni, hogy a gyerekek élvezhessék a vakációban”