Matovič a Lex DAC miatt még magyarul is megtanult!

Aki tegnap óta nem találta az internetet, annak gyorsan összefoglaljuk, hogy a parlament a múlt héten megszavazta az állami jelképekről szóló törvény módosítását, melynek eredménye, hogy bizony már el sem énekelhető egy "idegen" állam himnusza a hazai rendezvényeken, ha nincs ott az adott ország küldöttsége. Ezzel meg lettek szívatva a magyar nemzeti ünnepek megemlékezéseinek résztvevői, de például a DAC-meccsek szurkolói is. Az ügy kapcsán kavarodott vihar azóta is pusztít, többen fejvesztve és izzadva menekülnek, amiért ilyen fölöttébb kellemetlen helyzetbe hozták magukat, hiszen a törvényt 108-an megszavazták, köztük a Híd képviselőinek nagy része, de az MKP-val kokettáló OĽaNO is.