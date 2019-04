Dunaszerdahely ad otthont az amatőr fényképészek kiállításának

A dunaszerdahelyi Csallóközi Népművelési Központ a múlt héten jelentette be az AMFO amatőr fényképészek járási versenyének eredményeit.

Az eredményhirdetéssel egyúttal megnyílt a versenyben szereplő képek kiállítása, amely április 26-ig tart.

Jana Svetlovská, a ŽOS igazgatója elmondta, hogy az idei volt a verseny 21. évfolyama. Idén 22 szerző összesen 125 munkát nevezett be. A zsűri hatvan, fekete-fehér és színes művészi tájképet és csendéletet választott ki. Ezenkívül most először multimediális kategóriában is kiosztottak díjakat.

„A program részeként a kiállítás megnyitója előtt szakmai szemináriumot tartottunk, amelyen a bizottság tagjai minden kiállított művet külön értékeltek. Elemezték a fényképeket, és nem spóroltak a hasznos tanácsokkal és a tapasztalatok átadásával sem. A győztes munkák továbbjutnak a szakolcai (Skalica) kerületi fordulóba, amelyet egy hónap múlva tartanak" – mondta Svetlovská, hozzátéve, hogy a Nemzeti Népművelési Központtal kötött szerződésnek köszönhetően sok munkát Csehországban is kiállítanak majd.

A szakmai zsűrit Keppert József, számos díj tulajdonosa és a galántai (Galanta) fotóklub volt elnöke vezette, továbbá Barczi Ervin, az Ister amatőr fényképészklub sokéves tagja és Derzsi Áron szakmetodikus.



