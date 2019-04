Peter Pellegrini Brüsszelbe utazott

A másik forgatókönyv szerint az utolsó pillanatban megtárgyalják a megegyezés nélküli brexitre való felkészülést. Pellegrini Kassáról (Košice) repült Brüsszelbe, előtte pedig a bártfai (Bardejov) kihelyezett kormányülésen tartózkodott.

Az Európai Tanács tárgyalása előtt az állam- és kormányfők este hatkor Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével találkoznak Brüsszelben. Ezután Theresa May brit miniszterelnökkel fognak beszélgetni, majd egy közös vacsorán is részt vesznek – már May nélkül.

Abban az esetben, ha az európai vezetők nem egyeznek bele a brexit elhalasztásába, Nagy-Britanniának április 12-én kell távoznia az EU-ból.

Theresa May a csúcstalálkozó előtt Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével találkozik.

A Sky News nevű brit csatorna szerint a 27 ország vezetője valószínűleg beleegyezik a brexit elhalasztásába, amely ahhoz szükséges, hogy elfogadják a Theresa May kormánya által kötött brexitszerződés tervezetét.

TASR