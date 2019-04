Versbe öltözött Egyházkarcsa a magyar költészet napján

A megemlékezést az iskola ötödikes tanulói József Attila életének, munkásságának méltatásásval kezdték. Ezt követően a Mama c. verset szavalták el.

E-nap alakalmából a tanító néni meglepetése várta a kis lurkókat az iskola épülete előtt. Az iskola kerítése is díszbe borult, azaz versbe öltözött, ahol a gyerekek kedvenc versei díszelegtek saját kis illusztrációjukkal.

Miután a megzenésített „Mama“ c. dalra mindenki megtalálta a maga versét, egy közös szavalás erejéig fel is olvasták azokat. Ezután a versek fontosságáról szóló idézeteket raktak ki szavakból, de plakátot is készítettek, ami az iskola folyosóját díszítette nem csak ezen a napon.

Jutalmul minden kis versmondó egy erre a napra emlékeztető könyvjelzőt kapott. A versek a tavasz jegyében csendültek fel, ezzel is előcsalogatva a már nagyon várt szép időt.

Böjte Csaba szavaival élve zárta a tanító néni ezt az órát, miszerint: "A legtöbb ember, azt mondják, 2-3 000 szót használ. Arany János közel 60 000 szót használt fel műveiben. 60 000-t! Hát akkor érdemes Arany Jánost olvasni? József Attilát? Ady Endrét? Persze, hogy érdemes, mert akkor tanulsz, gazdagodsz ..."

Drancsík Mónika, az iskola pedagógusa