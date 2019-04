A rákbetegek megsegítésére gyűjtenek a nárciszok napján országszerte

Önkéntesek százai mennek ki az utcára sárga nárciszokkal. Aki pénzt dob a perselyükbe, a rákbetegek gyógyulásához járul hozzá. A Rákellenes Liga (LPR) gyűjtését Andrea Kalavská (Smer-SD) egészségügyi miniszter is támogatja. Az önkénteseket Andrej Kiska köztársasági elnök is fogadja.

„Az onkológia az egyik legfontosabb terület, amellyel behatóan foglalkozunk, és igyekszünk előbbre lépni ezen a téren. Tavaly mutattuk be a nemzeti onkológiai programot, januárban pedig elindítottuk a vastag- és végbélrák-szűrést, és indul a mell- valamint a méhnyakrák-szűrés is. Az idei a megelőzés éve. Hozzáférhetőbbé tettük az onkológiai kezelést, a korábbinál több gyógyszer árához járul hozzá az egészségbiztosító” – nyilatkozta a TASR-nek az egészségügyi tárca vezetője. Szlovákiában évente 34 ezerrel nő a rákbetegek száma.

A nárciszok napján összegyűjtött pénz a betegeket és családjukat segítő programjai megvalósítására fordítja a Rékellenes Liga. Ezek egyike az ingyenes pszichológiai tanácsadás, a kirándulások, a rákbeteg gyerekek és szüleik számára kialakított szállások, egyszeri anyagi hozzájárulások és egyebek.

A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az önkéntesek a liga logójával ellátott sárga trikót viselnek, rajta az „Én vagyok” (JA SOM) felirattal egy számmal. A nárciszokon kívül kék ragasztószalaggal leragasztott, kék-narancssárga feliratos fehér papírdoboz van náluk, amelybe a pénzt gyűjtik. Adakozni április 17-ig SMS-ben is lehet, elég egy üres SMS-t küldeni a 848-as számra.

A segíteni szándékozók bankszámlára is küldhetik a hozzájárulásukat a gyűjtődobozokon található QR kód beolvasásával. Virtuális nárcisz is kapható, és a Szlovák takarékpénztár pénzkiadó automatáin keresztül, vagy online is lehet adakozni, a darujme.sk oldalon.

A gyűjtésből befolyt összegből megelőző, felvilágosító programokat is szerveznek. A pénz egy részéből felszereléseket vásárolnak a kórházaknak és az egészségügyi intézményeknek, hospice-oknak. Rákbetegekkel foglalkozó polgári társulásokat is segítenek és kutatásokat is finanszíroznak.



(TASR)