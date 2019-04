A költészet hullámhosszán a Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémián

„Idei rendezvényeink célja az volt, hogy minél több diákot »versközelbe« hozzunk, ami nagy örömünkre teljes mértékben sikerült, hiszen a magyar tannyelvű osztályok minden egyes tanulója bekapcsolódott valamelyik költészetnapi programunkba” – nyilakozta Papp László, az iskola tanára.

A nap során természetesen a verseké volt a főszerep, emellett teret biztosítottak a tanulói kreativitásnak is. A Költők után szabadon és szó szerint címmel kiírt háziversenyen versíró diákok mutatták be saját költeményeiket, a Vers és Kép alkotósarokban pedig az arra hivatottak József Attila-költeményekből fakadó élményeiket rajzolhatták, festhették meg, s idén először, zöld utat kaptak a számítógéppel létrehozott képek, animációk is.

Az irodalmi kávéházba ellátogató diákok egy-egy versajánlással, felolvasott költeménnyel, megzenésített verssel fizettek az elfogyasztott kávéért, miközben a versmondók egy kisebb csoportja bekapcsolódott a világhálón élőben zajló Versfolyam című összmagyar versmaratonba. Az irodalmi kávéházban egy rövid vetélkedő is megvalósult, s nagy közönségsikert arattak a tanárok, akik versekkel szórakoztatták a diákokat.

„A nap immár hagyományosnak mondható kicsúcsododását az iskola parkjában sorra kerülő közös versmondás jelentette, ahol József Attila-versei hangzottak el tanulóink és tanáraink közreműködésével. A rendezvények sikerén felbuzdulva bátran kijelenthetjük, hogy jövőre folytatjuk” – zárta Papp László.



