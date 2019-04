Költészet napja kreatívan az ógyallai speciális iskolában

Az ógyallai Speciális Alapiskolában minden évben megemlékeznek József Attila születéséről, mely a költészet napja is egyben. Az előző évek során verseket olvastak fel a tanulók, s közösen szavaltak. Ebben az évben azonban eltértek ettől a hagyománytól, és igazán kreatív módon ünnepeltek.



Az iskola felvételei

Április 11-én, csütörtökön tartalmas órák során foglalkozak a költészettel. A rövid ünnepi megnyitó után a gyerekek közösen meghallgatták az internetről Jószef Attila Kertész leszek című versét Némethi Gábor tolmácsolásában. Ezután a vers egy másik előadásmódjával ismerkedtek meg: megnézték a videót, amelyen Koncz Zsuzsa énekelte el a költemenyt, a diákok pedig már első pillanatok után halkan dúdolták a fülbemászó dallamot.

A bevezető részt követően kezdetét vette a nap kreatív része. A pedagógusok által előkészített puzzle-k kerültek a csoportok elé. Minden csoport más-más alkotást válogatott ki, rakott össze. A legnagyobbak József Attila arcképét és a Kertész leszek című versét rakták ki. Jókat nevettek, amikor egy rész rossz helyre került, s furcsa olvasata lett a vers sorainak.

A kisebbek egy tavaszi szösszenetet és daloló madarakat, mások egy húsvéti nyúlról szóló verset raktak össze, és voltak, akiknek Csanád Béle Április című költeménye jutott a szövegben szereplő állatokkal együtt. Miután kirakták a puzzle-t, felragasztották azt egy színes kartonra, majd jöhetett a szivárvány-varázslat: ceruzával, fix segítségével, zsírkrétával. A színezés után a kartonokat virágokkal, lepkékkel díszítették, így álltak össze a munkák ötletes poszterekké. A serény munka során zenei aláfestésként József Attila megzenésített versei szóltak. Néha-néha megszakadt a színezés, ragasztás, mindenki a zenére, versre figyelt.

Mivel ugyanazon a napon volt a nárciszok napja is, a tanító nénik megemlítették ezt az eseményt is. Az egyik csoport rögvest a nárciszos kifestőket vette kézbe, s közölték, hogy ők az összerakott puzzle mellé a plakátra ezeket a virágokat is felragasztják. Így a két téma bár teljesen eltérő, mégis egymásra talált.

A tartalmas délelőtt során csoport bemutatta az elkészült plakátot, pár szóban elmondták, mit is alkottak, a gyerekek felolvasták a verseket, s végül még egyszer meghallgatták a Kertész leszek című költeményt és a megzenésített változatát. Jó hangulatban, élményekkel gazdagon indultak haza a nap kreatív kis hősei.



(Bathó Sylvia)